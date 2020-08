Coronavirus en Sarthe : 360 000 masques bientôt distribués, les 24 heures motos maintenues

Port du masque obligatoire en extérieur dans 42 communes de la Sarthe, prolongation des campagnes de dépistage : au lendemain de l’annonce de ces deux mesures, la préfecture de la Sarthe a précisé ce vendredi 21 août 2020 le plan d’action mis en place dans le département contre l’épidémie de covid-19. Les rassemblements de plus de 10 personnes qui ne le seraient pas encore sont susceptibles d'être interdits. 360 000 masques vont être distribués.

Les rassemblements sur la sellette

"Moins il y aura de rassemblements, moins il y aura de contacts", résume Thierry Baron, le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. "La préfecture ne veut pas tout interdire mais peut le faire dès qu'il y a plus de 10 personnes. Pour le moment on gère pour ce week-end et après on verra dans les jours suivants". La préfecture fait savoir qu'elle sera vigilante ce dimanche sur les éventuels rassemblements en marge de la finale de la Ligue des champions de football.

A ce stade, les 24 heures motos, prévues les 29 et 30 août prochains à huis-clos, sont maintenues. Cependant, "tous les participants devront être testés 72 heures avant et si c'est positif, la personne ne pourra pas rentrer. Des dépistages auront également lieu sur place".

Pour le premier match à domicile du Mans FC face à Quevilly-Rouen Métropole le vendredi 28 août au MMArena, "la décision [de huis-clos] n’est pas encore prise".

360 000 masques seront distribués la semaine prochaine

A compter de ce samedi 22 août à 8 heures, le port du masque en extérieur sera obligatoire dans 42 communes de la Sarthe, et notamment sur l’ensemble de la ville du Mans, alors que la mesure était jusqu’ici réservée à l’hypercentre. En plus des 386 000 masques déjà livrés par La Poste directement dans les boîtes aux lettres des plus précaires, une distribution gratuite de 360 000 masques va débuter la semaine prochaine. Ce sont les associations des communes qui seront chargées de la mise à disposition de ces masques jetables.

76 cas positifs parmi les invités d'un mariage

Stephan Domingo, délégué territorial de l’agence régionale de santé, donne le chiffre de "60 contaminations par jour en Sarthe". Dans six cas sur dix, il s’agit de personnes de moins de 45 ans, asymptomatiques. "Il faudra au moins trois semaines pour observer une baisse du nombre de cas".

L'agence régionale de santé comptabilise 12 foyers épidémiques dans le département de la Sarthe. Ils sont tous situés sur les secteurs du Mans et Sablé. Un "cluster" a notamment émergé dans un Ehpad d'Allonnes, déjà touché au printemps, où "les cas sont identifiés et contrôlés". L'agence régionale de santé cite aussi le cas d'un mariage à La Milesse, où 76 cas positifs ont été recensés parmi les invités.