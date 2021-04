Coronavirus en Sarthe : un seul lit encore disponible en réanimation à l'hôpital du Mans

Le service de réanimation de l'hôpital du Mans est à la limite de la saturation à cause du Coronavirus. Il y a 22 patients atteints du coronavirus en réanimation et il reste seulement un lit de disponible.

Les lits du service de réanimation de l'hôpital du Mans sont encore presque tous pris ce lundi matin. 22 lits sur 30 sont occupés par des malades atteints du Coronavirus. Il reste seulement une seule place de disponible.

Ce sont des patients qui sont âgés entre 60 et 65 ans et qui reste une quinzaine de jours dans le service. Ils ont pour la plupart peu d'antécédents et peu de problèmes de santé. Il y en a qui ont du diabète ou qui sont en sur-poids mais rien de trop grave. Selon le service de réanimation, ils ont été touchés par le coronavirus après des réunions avec leur famille.

Il faut une équipe d'une trentaine de personnes pour soigner ses malades selon Cédric Darreau, médecin réanimateur à l'hôpital du Mans.

Cédric Darreau, médecin réanimateur à l'hôpital du Mans © Radio France - Charles Deyrieux

On pensait être sur un sprint, on fait un marathon

Pour faire fonctionner, l'unité Covid à l'hôpital du Mans, il faut beaucoup de renfort en personnel. C'est une trentaine de personnes depuis un an. il y a des médecins, des infirmier anesthésistes qui ont fait de la réanimation dans le passé mais dont ce n'est pas leur principale activité. Il faut aussi rajouter des aides-soignantes et des kinés. Toutes ces personnes n'exercent pas forcément en temps normal au service de réanimation.

L'année dernière, il y a eu un élan de générosité vis à vis des soignants; aujourd'hui, beaucoup ont envie de passer à autre chose

souligne Cédric Darreau, médecin réanimateur à l'hôpital du Mans. Un malade atteint du Coronavirus a besoin d'une attention permanente 24h sur 24h.

