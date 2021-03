Coronavirus en Sarthe : les arrêts maladie en hausse de 10% selon la CPAM

Les conséquences de la crise sanitaire sont importantes pour la sécurité sociale en Sarthe. Même si la CPAM ne s'occupe pas directement de la vaccination, elle gère plusieurs dossiers en lien avec le coronavirus. Les arrêts maladie liés au Covid ont coûté plus de neuf millions d'euros en un an.

Les arrêts maladies ont augmenté de plus de 10% en un an dans notre département. Une augmentation qui représente plus de neuf millions d'euros pour la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, de la Sarthe. C'est ce qu'a expliqué ce jeudi matin au micro de France Bleu Mayenne son directeur, Pascal Rochoix.

Pascal Rochoix, le directeur de la CPAM de la Sarthe. © Radio France - Charles Deyrieux

60 personnes travaillent à la CPAM sur le "contact tracing"

La Sarthe ne fait pas partie des départements où le coronavirus a coûté le plus cher à la CPAM, mais les arrêts maladie ont représenté plus de neuf millions d'euros d'indemnités journalières. Certaines de ces indemnités ont été versées pour des maladies, mais aussi pour des gardes d'enfants ou pour des cas contacts qui ont du rester à domicile.

Sur les 500 salariés de la Sarthe, 60 travaillent sur le "contact tracing". Les arrêts maladie ne sont pas automatiques. La personne doit se déclarer sur le site et elle s'engage à réaliser un test. Lorsqu'il est positif, l'arrêt est pris en charge.

Aujourd'hui, les brigades "contact tracing" représentent le plus gros service de la CPAM de la Sarthe. Elles appellent systématiquement toutes les personnes positives et tous les cas contacts. On arrive à les appeler dans les 24h.

