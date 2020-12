Coronavirus : en Savoie et en Haute-Savoie, la situation s'améliore, mais très lentement

Avec des taux d'incidence de 186,3 et de 177,6 au 8 décembre, la Haute-Savoie et la Savoie restent les départements de la région où le virus circule le plus. Tant sur ces taux que sur le nombre d'hospitalisations, la décrue est bien là, mais très lente.

On attend ce jeudi soir un nouveau point sur la situation épidémique en France par le Premier ministre. En Savoie et en Haute-Savoie les taux d'incidence - soit le nombre de personnes positives au coronavirus en une semaine sur 100 000 habitants - sont les plus élevés d'Auvergne-Rhône-Alpes, et parmi les plus hauts en France. Et ils sont plus du double de la moyenne nationale, actuellement à 86.

Un taux d'incidence d'environ 185 en Haute-Savoie

Au 8 décembre, le taux d'incidence était de 186,3 en Haute-Savoie. On compte encore près de 470 personnes contaminées par le coronavirus hospitalisées dans le département, dont 56 en service de réanimation. Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives sur une semaine est de 20,2 %.

Les chiffres sont en baisse, mais "la situation reste tendue, et on reste sur un plateau élevé" commentent les services de la préfecture de Haute-Savoie.

Un taux d'incidence de plus de 175 en Savoie

Les indicateurs sont légèrement meilleurs en Savoie qu'en Haute-Savoie, avec un taux d'incidence de 177,6 au 8 décembre, mais les chiffres restent élevés, et on constate également un ralentissement de l'épidémie beaucoup plus lent depuis deux semaines. Plus de 260 personnes sont hospitalisées dans le département, dont 25 en réanimation. Le taux de positivité est quant à lui passé à 15%.

Il n'y a plus le feu, mais on n'a pas l'esprit tranquille - Dr Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry

Pour l'infectiologue Olivier Rogeaux, "les chiffres sont encourageants, mais ça veut dire que la partie n'est pas gagnée". A l'hôpital de Chambéry, il y a moins d'entrées de personnes contaminées, mais un service de réanimation qui reste en tension. Et des chiffres qui sont sensiblement les mêmes qu'à la mi-octobre, lorsque la situation entraînait déjà un passage du département en alerte renforcée.

Il commente l'évolution des courbes : "on divisait par deux les chiffres des indicateurs, mais là depuis quinze jours, on amorce un plateau". L'une des explications de cette cassure selon lui : l'hiver et le froid, qui fait qu'on sort moins dehors, qu'on aère moins les intérieurs, ce qui facilite la circulation du virus.