Coronavirus en Vendée : des médecins retraités appelés en renfort au Samu

Chaque jour, des dizaines de Vendéens inquiets appellent le Samu dont le centre d'appels est basé au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Pour faire face et rassurer, des généralistes qui ne sont plus en activité viennent prêter main forte.

Pour André et François, c'est un devoir d'être là pour aider les urgentistes du Samu de Vendée.

Pour faire face à la propagation du coronavirus, à l'angoisse des Vendéens, notamment avec la fermeture des écoles, des piscines, des bars, des restaurants, des médecins à la retraite sont appelés en renfort dans les hôpitaux, comme dans le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, où des médecins à la retraite prêtent main forte depuis deux semaines aux urgentistes dans le centre de régulation des appels en direction du 15.

"Il y a des jours, le nombre de coups de fil explose"

Face à quatre écrans, le micro serre-tête fixé à l'oreille, André Diverrés, 72 ans, dont trois à la retraite, récupère les appels les moins préoccupants, souvent des personnes qui ont quelques symptômes du coronavirus. Il en reçoit des tonnes du même genre. "Parfois, il y a une heure d'attente... Les gens s'imaginent, au moindre symptôme, qu'ils ont le coronavirus, alors on les rassure", explique le généraliste.

Ils sont désormais deux, contrairement à avant la crise, à se partager les patients avec François Cyclon, un autre praticien à la retraite. Pour lui c'est un devoir d'être aux côtés des urgentistes, en première ligne pour réguler les appels : "On se décarcasse un petit peu pour venir les aider ça leur permet de souffler pour voir les cas les plus graves". Surtout que d'ici quelques temps, d'après le chef de service, il devrait y avoir deux fois plus d'appels qu'aujourd'hui.