Coronavirus : en Vendée, le port du masque devient obligatoire dans toutes les communes du littoral

L’épidémie gagne du terrain en Vendée, et le préfet vient de prendre un nouvel arrêté : le port du masque est maintenant obligatoire dans toutes les communes du littoral. Il n’est pas obligatoire sur les plages. En revanche, la diffusion de musique amplifiée sur les plages du département est interdite.

La préfecture indique aussi que le masque reste obligatoire sur l’ensemble de la Vendée « pour les personnes de onze ans et plus dans les circonstances de forte densité de personnes, lorsque la distance interindividuelle ne peut être respectée et lorsque les temps de contact prolongés sont probables ».

Sont particulièrement visés :

Marchés, brocantes et ventes au déballage

Rassemblements dans l’espace public non soumis au passe-sanitaire (dont manifestation déclarée, festival, spectacle de rue

Toute file d’attente

Dans un rayon de 50 mètres aux abords des quais des gares, embarcadères et abris bus, ainsi que sur les pôles d’échanges des transports en commun

Dans un rayon de 50 mètres des entrées des lieux de culte, au moment des cérémonies et offices

Aux abords des centres commerciaux, grandes et moyennes surfaces

Dans toutes les rues et circulations piétonnes aux heures de fortes affluences

Sont également interdites la consommation de boissons alcoolisées dans l’espace public sur l’ensemble de la Vendée, et la vente et la consommation de protoxyde d’azote, dit « gaz hilarant ».

Des derniers chiffres inquiétants

En Vendée, le taux d'incidence est de 81,3 cas pour 100.000 habitants (64 en région Pays de la Loire) contre 33,2 cas le 13 juillet. Dans le même temps, c’est-à-dire en moins de dix jours, le taux de positivité dans le département est passé de 1,3% à 2,9 %.