Coronavirus : en Vendée, une maison de retraite rassure ses résidents

Dans une résidence confinée de La Mothe-Achard, les plus anciens n'ont pas peur du Covid-19 qui touche désormais cinq habitants dans le département. Le personnel veille à leur faire adopter les bons gestes et à dédramatiser.

Etre raisonnable, mais rationnel. Face au décompte quotidien du nombre de cas de coronavirus, aux Unes de télévision, et de radio, c'est le mot d'ordre de la résidence Béthanie de La Mothe-Achard (Vendée), un établissement d'hébergement pour personnes dépendantes, notamment depuis la mise en place du plan bleu dimanche dernier. L'Agence régionale de Santé des Pays de la Loire a interdit les visites des mineurs, qui peuvent être porteurs sains du Covid-19 et le transmettre à leurs grands-parents et leurs arrières-grands-parents. Pour autant, même si la maison de retraite est en partie confinée, l'équipe fait tout pour rassurer les aînés tout en leur donnant des conseils pour éviter de se mettre en danger.

"On essaie de garder le sourire"

Les visiteurs n'ont plus le droit de venir à l'intérieur de la maison de retraite, excepté la famille, et seulement les adultes. Les mesures de barrière en cas d'épidémie sont renforcées, les personnes âgées sont invitées à ne plus se toucher, ne plus se faire la bise, ne plus sortir dans des lieux publics, comme des supermarchés, pour éviter d'attraper le Covid-19 qui touche désormais cinq Vendéens hospitalisés à La Roche-sur-Yon.

Cependant, la directrice de l'établissement veut éviter la psychose. "Ce qui est important c'est de trouver le bon équilibre entre une attitude qui pourrait être trop dramatique et une attitude trop laxiste, donc on essaie de garder le sourire, d'être serein et rassurant pour faire face à l'épidémie le plus facilement et le plus sereinement possible", a affirmé Estelle Guédon, la directrice de la résidence Béthanie.