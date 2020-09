Coronavirus : encore des classes fermées à Firminy, de nouveaux enseignants remplacés

La ville de Firminy est ce lundi matin un peu plus encore au cœur de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Après des cas à l'école du Mas, c'est désormais l'école Waldeck Rousseau qui est est impactée et la commune veut prendre des mesures plus fortes.