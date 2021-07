Coronavirus : environ 85% des personnes hospitalisées sont non vaccinées, selon une étude

Les personnes non vaccinées contre le Covid-19 représentent environ 85% des malades hospitalisés en France, y compris en réanimation, et 78% des décès dus au virus, selon une étude de la Drees, le service statistique des ministères sociaux, publiée ce vendredi 30 juillet.

Ces chiffres étaient attendus depuis plusieurs semaines. La Drees, le service statistique des ministères sociaux, a publié ce vendredi 30 juillet les données croisées des résultats des tests Covid-19, des vaccinations et des hospitalisations. Il ressort de cette étude que la part des personnes non vaccinées parmi les malades hospitalisés est plus importante que cette même part dans la population totale.

En effet, selon les premiers résultats, pour une période allant du 31 mai au 11 juillet, les personnes non vaccinées représentaient 84% des entrées en hospitalisation dite conventionnelle et 85% des hospitalisations en soins critiques (réanimation, soins intensifs et soins continus). Comparativement, au moment de l'étude, 45 % de la population n'avait reçu aucune dose de vaccin. Du côté des personnes complétement vaccinées, elles représentaient 7% des admissions, "une proportion cinq fois plus faible que celle observée en population générale (35 % en moyenne durant la période d’étude)". Ce constat vaut pour toutes les tranches d'âge.

Le même bilan ressort des tests positifs. "Cela suggère à la fois que la protection apportée par la vaccination est forte, mais qu’elle est de même ampleur face au risque de développer un cas de maladie, qu’il soit grave (nécessitant une hospitalisation) ou non (ne donnant pas lieu à hospitalisation)", indique la Drees, soulignant toutefois qu'il s'agit d'une conclusion provisoire puisque le nombre d'entrées hospitalières étaient alors faibles.

78 % des décès sont des personnes non-vaccinées

Par ailleurs, "la remontée récente des entrées hospitalières est portée par les personnes non vaccinées", note la Drees. Elle précise qu'il y avait le 11 juillet en moyenne 55 admissions quotidiennes en hospitalisation de personnes non vaccinées et sept de personnes complètement vaccinées, contre 50 et six la semaine précédente.

Concernant les décès de patients Covid-19, une très large majorité (78%) concernent des personnes non vaccinées, 11% des personnes complètement vaccinées, et 11% des personnes ayant reçu une première dose, selon les chiffres présentés. A partir d'août, cette étude sera actualisée toutes les semaines et mise en ligne sur le site en open data de la Drees, a indiqué à l'AFP le ministère de la Santé.

De premières indications sur la gravité du variant Delta

Concernant le variant Delta, la part des patients présentant la mutation L452R (portée notamment par ce variant) apparaît un peu plus élevée parmi les admissions en soins critiques que parmi les entrées en hospitalisation conventionnelle, suggérant que ce variant "génère une proportion un peu plus élevée de cas graves". Ces enseignements restent toutefois "fragiles, en raison de la faiblesse du nombre de cas identifiés sur cette première période d'étude", précise la Drees.