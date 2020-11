Coronavirus : "Épuisé par la bêtise" de certains patients, un médecin ardennais pousse un coup de gueule

"Que dois-je répondre à votre grand-père (...) quand il me demande 'Docteur, est-ce que je vais mourir' ?", demande le docteur Pascal Dubois à ses "chers patients". Médecin généraliste à Vireux-Molhain, il leur a écrit une lettre, le 16 novembre dernier, avant que celle-ci ne soit partagée des centaines de fois sur Facebook. Un cri du cœur qui intervient alors que les cas positifs de Coronavirus se sont multipliés dans les Ardennes, département très touché par cette deuxième vague.

"Épuisé par la bêtise et l'irresponsabilité d'un bon nombre d'entre-vous"

Dans sa lettre, le docteur confie qu'il "pense arrêter très prochainement la médecine", car il est épuisé, "par la bêtise et l'irresponsabilité d'un bon nombre d'entre-vous face à la Covid-19". Pascal Dubois s'interroge, s’agace même : "expliquez-moi comment une seule personne arrive à contaminer six foyers ? Comment des personnes âgées, prudentes, sont positives au coronavirus ? Comment certains arrivent à multiplier les tests PCR ?"

À ces trois questions, le médecin y trouve une réponse : ces personnes ne respectent pas, selon lui, les mesures sanitaires et le confinement. "Elles continuent à côtoyer leur entourage, leur famille, leurs amis, partager le même véhicule et même boire un verre, un café...comme si la Covid-19 était pour les autres", écrit-il.

"J'en ai assez de voir souffrir des patients"

Dans son coup de gueule, Pascal Dubois prie ses patients d'appliquer les gestes sanitaires, de porter le masque et de l'exiger à toute personne rencontrée. "Le masque et le lavage des mains sont efficaces, la preuve, tous les jours depuis des mois j'ausculte des patients infectés par le virus et je ne suis pas contaminé et le personnel des deux Vireux non plus", témoigne le médecin qui ajoute : "J'en ai assez de voir souffrir des patients et leur famille sachant que la contamination aurait pu être facilement évitée".