Coronavirus : est-ce-que vous embrassez encore vos enfants ?

Le coronavirus a-t-il signé l'arrêt de mort des bisous ?

S'il est finalement assez simple de ne plus serrer la main d'un collègue ou de ne plus embrasser un ami, qu'en est-il dans la sphère plus privée de la famille ?

Les couples continuent-ils à s'embrasser ? Les papas, les mamans, les grands-parents continuent-ils de faire des bisous à leurs enfants et petits-enfants ?

France Bleu Paris est allée devant une école ce jeudi.

Linei, élève de CM1, a toujours son gel hydroalcoolique dans sa poche. Elle ne fait plus de bisous à ses amis à l’école mais « Maman, je lui fais quand même des bisous, j’ai pas peur parce que ça ne fait rien aux enfants !" dit-elle.

Sa mère prend plus de précautions : "Je prends mes distances avec les personnes âgées, il est clair que je fais attention, je prends mes distances avec ma mère pour éviter de la contaminer, je fais attention quand je fais des visites".

Il ne faut pas céder à la panique !" Laëtitia, mère de Ryan

Et le constat est sans appel. Les parents et les grands parents embrassent toujours les enfants et pas question de changer malgré le coronavirus. Dans la famille de Laëtitia, son fils Ryan "s'est toujours lavé les mains, avant et après le repas, on se protège bien ça ne change rien du tout pour nous, il n’y a pas d’inquiétude", assure-t-elle.

"On n’a pas arrêté de se faire la bise. C'est pas ça qui va arrêter le virus". Ryan non plus n’a pas changé ses habitudes : "Je fais toujours des bisous à ma famille, mais à mes copains, non, je ne leur en ai jamais fait !"

Je continue de faire des bisous à mes petits-enfants, je ne pourrai pas m'en passer ! Maroussia, grand-mère d'Eliott

Maroussia est venue à l'école chercher Eliott, son petit-fils. "On se lave les mains beaucoup plus souvent", reconnait-elle. "Mais je continue de faire des bisous à mes petits enfants, je ne pourrai pas m’en passer !"

Eliott, lui, a quand même changé quelques habitudes, mais pas à la maison : " Je ne fais plus la bise à l’école mais je continue avec ma famille. C’est bizarre de dire qu’il faut arrêter, c’est ma famille !"