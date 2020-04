Coronavirus : "on est dans la crainte", raconte le gérant d'une pizzeria à Niort

Le gérant de Pizza Bonici, avenue de La Rochelle à Niort, témoigne de sa crainte. Malgré l'épidémie de coronavirus et le confinement, il reste ouvert car il fait de la livraison et des pizzas à emporter. Mais c'est compliqué, certains clients ne respectent pas forcément les fameux gestes barrière.

On ne peut pas faire la police tout le temps

Le week-end surtout, l'activité est très intense, + 20% le vendredi soir, +30% le samedi soir. "Les grosses franchises nationales sont fermées dans le secteur. Il y a une clientèle qui cherche quelque chose à faire, habituée à sortir et qui faire comme si de rien n'était", regrette Miguel Parra. Il y a des consignes d'éloignement devant la boutique, pas toujours respectées."C'est pénible. On ne peut pas faire la police tout le temps et on a beau dire qu'on ne veut pas de règlement en espèces mais les gens, c'est plus fort qu'eux, ils sortent leurs billets", raconte le gérant.

On est épuisés

"Il faut se laver les mains systématiquement, mettre du gel sur le terminal bancaire... Ça augmente la charge de travail et on arrive sur des fins de soirées on est épuisés". Et puis il y a la crainte qu'un salarié tombe malade et le sentiment d'être un peu oublié : "Nos seules protections ce sont des gants de scooter, des casques pour les livreurs. Ça aurait été bien qu'ils proposent aux gens qui exercent leur activité dehors et qui prennent des risques, qu'ils aient aussi à disposition des masques", poursuit Miguel Parra révolté de voir des livreurs à Niort avec "juste un foulard sur le visage".

"On veut donner un peu de plaisir mais on est dans la crainte et on prend des risques pour pas grand chose finalement", estime le responsable. Face à cette situation, la pizzeria ferme désormais le dimanche.