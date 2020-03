Coronavirus : "On est dans la gestion de l'angoisse de nos patients" raconte un infirmier libéral de Mayenne

La Mayenne s'apprête à vivre son troisième jour de confinement. Les rues des villes sont désertes, beaucoup de commerces et d'entreprises sont à l'arrêt. Mais s'il y en a qui ne chôment pas ce sont les professionnels de santé et notamment les infirmiers libéraux. Ils ne peuvent pas tout le temps se déplacer chez les gens, mais quand c'est le cas, leur mission auprès des patients change quelque peu.

Prodiguer des soins n'est parfois pas le plus important chez certains d'entre eux explique Mathieu Agache, infirmier libéral à Mayenne. "On est plutôt dans la gestion de leurs angoisses. Ils écoutent la radio et regardent la télé en boucle. Et nous, nous sommes là auprès d'eux pour tenter de les rassurer avec les informations que nous avons de notre côté". Du soutien psychologique donc, mais quand il faut soigner physiquement les patients tout se complique.

Un manque de masques

En ce moment pour ce professionnel de santé, les masques de protection respiratoire FFP2 ou FFP3 (les plus efficaces dans la lutte contre la propagation du covid-19) se font rares en Mayenne. Mathieu Agache n’utilise que des masques classiques du coup. "C'est celui qu'on porte quand on a une petite toux l'hiver, pour protéger son entourage. Alors que là, on est dans le cas d'un virus qu'on ne connaît pas et on a un petit masque qui doit être changé toutes les quatre heures en plus ... ce n'est pas suffisant du tout" déplore Mathieu Agache.

Cet infirmier, en raison du confinement général, a dû reporter plusieurs rendez-vous chez ses patients. Il s'attend forcément à des journées à rallonge une fois le confinement terminé. En attendant à Mayenne dès la semaine prochaine, certains infirmiers libéraux pourraient donner un coup de main aux pôles santé de la ville pour accueillir les malades.

Rappelons que dans le département, toutes les entreprises mayennaises qui possèdent ou fabriquent des masques sont priées de se signaler auprès de la préfecture de la Mayenne. Ainsi, la société Protect'Homs, spécialiste des équipement de protection individuelle et vêtement professionnel en Mayenne, a d'ailleurs mis mardi près de 25.000 masques à disposition de l'État.