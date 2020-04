Coronavirus : on est sur une phase de plateau selon l'ARS des Pays de la Loire

En ce mardi 7 avril, il n'y a pas eu de nouveau décès du au coronavirus dans la région des Pays de la Loire. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 1 412 cas COVID confirmés par diagnostic biologique, 685 hospitalisations sont en cours dont 182 patients en réanimation. 134 personnes sont décédées (moyenne d'âge 82 ans) et 456 patients sont rentrés à leur domicile.

Ce mardi, les chiffres sont même encourageants selon l'ARS, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

"Alors, certes, il y a encore des nouveaux cas, mais la progression est beaucoup moins rapide" a souligné ce mardi le docteur Pierre Blaise, médecin à l'ARS. "Au 20 mars, on avait 40% d'augmentation tous les jours; au 28 mars, il y avait une hausse de 28% chaque jour. Et depuis ce lundi, on a 5% d'augmentation. On arrive dans une phase de plateau. Nous sommes en moyenne avec huit nouveaux cas par jour depuis une semaine. Le confinement commence à porter ses fruits. Les interventions de SOS médecins continuent à baisser et les passages aux urgences sont aussi moins nombreux".

Les chiffres de l'ARS - @ARS capture d'écran

La spécificité de la Sarthe

On compte en moyenne près de 40 cas pour 100.000 habitants dans la région des Pays de la Loire. Des chiffres très variables avec à peine 20 cas pour 100.000 pour la Vendée et près de 70 pour la Sarthe. Ce mardi, les médecins de l'ARS ont eu bien du mal à expliquer cette différence. Selon le docteur Pierre Blaise, médecin à l'ARS, "c'est peut-être du à la capacité de dépistage de la Sarthe qui est un peu plus importante que dans les autres départements. Autre facteur qui peut expliquer ce chiffre, une classe d'âge un peu plus élevée, mais il faut rester très prudent".