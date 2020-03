Coronavirus : "On est tous responsable" pour le préfet de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse et la directrice de l'Agence régionale de Santé répondent à vos questions ce lundi sur France Bleu Vaucluse. Si le nombre de cas pris en charge dans le département est très faible, le taux de progression est exponentiel et suit la courbe nationale.

"L'augmentation des cas est exponentielle". Le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume alerte sur la forte hausse du nombre de cas en la seule journée de dimanche. 66 % de cas supplémentaires dans le département. Ce taux suit la courbe nationale selon la directrice de l'ARS, Caroline Callens, ce qui laisse présager la suite. La situation se détériore très vite. En France, tous les trois jours, les cas doublent. Il faut respecter les gestes barrières et les mesures demandées par le gouvernement.

"On est tous responsable dans cette épidémie"

"L'affaire est sérieuse."Bertrand Gaume demande aux vauclusiens "d'éviter de sortir, de limiter les déplacements sauf pour faire ses courses. Ce virus ne circule pas tout seul, il est transmis, il n'est pas aéroporté mais se transmet entre les hommes. On évite de sortir, on se limite à des déplacements essentiels et alimentaires. Nous sommes tous responsables dans cette épidémie, nous sommes responsables pour nous et pour les autres. C'est l'essence même de la solidarité. Acceptons d'appliquer une distanciation sociale, tout ce que l'on peut reporter, on reporte."

Le stade 3 peut durer de 8 à 12 semaines

De trop nombreuses personnes n'ont pas respecté les mesures demandées par le gouvernement, le préfet déconseille les regroupements de personnes nombreuses, même à l'extérieur. Il va falloir être discipliné et patient. Le stade 3 peut durer de 8 à 12 semaines. Il est possible que des mesures plus contraignantes soient prises dans les prochaines heures mais elles ne le seront qu'après avis d'un comité scientifique. Le seul objectif est de préserver la santé des français.