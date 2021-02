Coronavirus et cancer : le docteur Clément Gaudin du CHU Purpan à Toulouse répond à vos questions

Ils restent la deuxième cause de mortalité dans le monde. Les cancers diagnostiqués chez 33.000 personnes chaque année, en Occitanie, font, annuellement, 14.000 morts dans notre région. Mais, ce sont aussi beaucoup de combats gagnés et de guérisons obtenues parfois de haute lutte. Depuis l'apparition du coronavirus sur notre territoire, de nombreuses questions se posent pour les malades et leurs familles. Du diagnostic tardif aux risques plus grands de développer des symptômes graves du Covid-19, le docteur Clément Gaudin, oncogériatre à l'hôpital Purpan de Toulouse répond à toutes ces questions.

Avec la crise sanitaire, est-ce que certains nouveaux malades du cancer ont tardé à se faire diagnostiquer ?

Oui, il y a eu surtout sur la première vague, une très grande crainte de venir à l'hôpital. Il y a eu aussi sur l'hôpital des annulations de consultations où le CHU avait fermé les consultations pendant toute la première vague. Il y a eu des retards. Tout a été fait pour rattraper ce retard mais avec des difficultés d'accès aux soins.

Il y a beaucoup d'opérations du cancer qui n'ont pas été pratiquées ?

Il y en a un certain nombre. D'abord, parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic et ensuite, au départ, parce que derrière chaque opération, il faut être sûr de pouvoir offrir aux patients l'accès à toutes les ressources, la réanimation pour certaines opérations lourdes. Et comme les services de réanimation étaient saturés, les opérations ont dû être reportées. Mais, les patients atteints de cancer restaient, même pendant la première vague, prioritaires pour la prise en charge opératoire.

Plus on se soigne tôt, plus on a de chances de guérir d'un cancer ?

Ca reste toujours vrai. Plus le diagnostic est fait tôt, plus la tumeur est de taille restreinte et n'a probablement pas eu le temps de s'étendre à d'autres organes, de créer des métastases.

Est-ce qu'une personne qui suit un traitement contre un cancer est automatiquement plus fragile face au coronavirus ?

Globalement, oui. Même hors traitement, le fait d'avoir un cancer fragilise l'organisme qui passe beaucoup d'énergie à lutter contre le cancer et ça perturbe aussi le système immunitaire. Ceux qui sont sous traitement vont avoir de moins bonnes défenses ou des défenses moins bien organisées pour lutter contre le virus.

Sur les chimiothérapies, on sait que c'est un traitement lourd à la fois physiquement et psychologiquement, est-ce que ça reste le traitement le plus efficace aujourd'hui en France pour lutter contre un cancer ?

Globalement, lorsqu'on fait de la chimiothérapie, c'est soit en complément de la chirurgie, soit ça reste le meilleur traitement pour ce cancer en question. Ca dépend du type de cancer. Pour certains types de cancers du poumon ou de mélanomes (cancer de la peau), les immunothérapies montrent des résultats supérieurs. Cela a amené un progrès significatif pour certains types de cancers.

Dans l'accompagnement des malades, on a évolué sur quoi ?

L'activité physique est de plus en plus recommandée. C'est à la fois bon pour le moral. Ca améliore le système immunitaire, qui participe à l'immunité anti-tumoral, c'est à dire les défenses naturelles contre le cancer. Ces mêmes défenses naturelles qu'on utilise dans l'immunothérapie, c'est à dire qu'on lâche les rennes du système de défense pour qu'il aille mieux combattrre les cellules tumorales.

Quels cancers on arrive aujourd'hui à soigner et qu'on n'arrivait pas à soigner, il y a encore quelques dizaines d'années ?

Le mélanome qui est un cancer de la peau, qui fait des tâches noires sur la peau notamment .Il y a encore une dizaine d'années, on ne pouvait faire que de la chimiothérapie avec des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Depuis l'arrivée de l'immunothérapie, c'est à dire ce traitement qui va débrider le système de défense endormi par les cellules tumorales et nos défenses naturelles anti-cancéreuses sont boostées et vont permettre de mieux traiter cette maladie.

Un vaccin thérapeutique contre le cancer qui permettrait les rechutes est testé en ce moment à Toulouse. Ce serait une immense avancée ?

On en attend beaucoup mais ça reste très préliminaire, il y a un patient. C'est du vaccin fait plus que sur mesure, fait avec ses cellules tumorales, ses cellules cancéreuses. C'est toute la machinerie pour faire un vaccin qui ne sera valable que pour une seule personne. Mais, ça donne de grandes perspectives.