Coronavirus et confinement : ce n'est pas le moment de relâcher ses efforts, rappelle le CHU de Grenoble

"Ne pas relâcher les efforts est important pour continuer de soutenir les équipes soignantes dans leur combat contre le Covid-19" exhorte le centre hospitalier de Grenoble. Ne pas relâcher les efforts, c'est "respecter strictement les règles de distanciation sociale et de confinement jusqu’au 11 mai :

ne sortir que pour les motifs autorisés,

ne pas sortir en montagne ou pratiquer de sports à risque,

respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale.

L'Isère est actuellement en orange sur la carte provisoire du Ministère de la santé. Dans le détail, le département est en vert pour la circulation active du virus (moins de 6% des admissions aux urgences sont des suspicieux de coronavirus), mais en orange pour la tension hospitalière (60 à 80 % d'occupation des lits de réanimation et soins intensifs), ce qui peut changer d'ici le 11 mai.

De la couleur du département au 7 mai dépendra la nature du déconfinement appliqué, avec des mesures plus souples si le département est en vert et plus strict pour le rouge.