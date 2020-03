Coronavirus et confinement : de la prévention pour ce premier jour, de la répression demain

"Restez chez vous" : c'est le mot d'ordre du ministre de l'Intérieur que vous devez suivre à la lettre depuis ce mardi midi. 100.000 policiers et gendarmes ont été déployés dans tout le pays pour le faire respecter. A Marseille, ils étaient une centaine de fonctionnaires de la police nationale mobilisés pour réaliser les contrôles sur 21 points fixes dans la ville, matin midi et soir. Des contrôles mobiles sont aussi prévus. Les policiers municipaux et les gendarmes peuvent aussi les pratiquer.

135 euros d'amende pour le non-respect des mesures

Ce mardi après-midi pour les premières heures de ce confinement national, les policiers marseillais faisaient uniquement de la sensibilisation pour celles et ceux qui n’avaient pas leur attestation ou leur carte professionnelle. En revanche, dès mercredi matin, plus de tolérance : en cas de non-respect de ces dispositions une amende de 38 euros pourra vous être infligée. Elle passera très rapidement à 135 euros, le gouvernement va le proposer dans le cadre d'un projet de loi.

"On ne va plus plaisanter." - Philippe Brinsolaro, commandant du Groupe de la sécurité de proximité de Marseille

Philippe Brinsolaro, le commandant du Groupe de la sécurité de proximité de la Division centre, prévient : "On ne va plus plaisanter. On a un rôle de prévention en tout temps oui, mais l'aspect répression sera beaucoup plus présent. Il faut que les gens comprennent que les déplacements pour rien, pour le simple plaisir, sont à proscrire. Il y a vraiment un danger pour la population, une crise sanitaire. La police est là pour occuper le terrain et répondre aux besoins d'urgence car les appels 17 et la police secours sont maintenus et même renforcés, mais également pour avoir une action efficace sur la mise en oeuvre des mesures gouvernementales. Donc oui, si c'est nécéssaire, il y aura de la répression."