Coronavirus et confinement : déjà 40.000 connexions pour un site internet isérois dédié au "1km"

Des balades d’une heure maximum et à pas plus d’un kilomètre de votre domicile, vous commencez à connaître l’une des autorisations de sortie en cette période de confinement. De nombreux site vous proposent de savoir à vol d’oiseau ce que représente ce rayon d’un kilomètre.

Un ingénieur de Fontaine près de Grenoble, en Isère, a lui voulu aller plus loin en développant un site qui prend en compte exactement les rues qui vous empruntez, et pas seulement la distance en vol d'oiseau. Il y a passé de longues heures le week-end dernier pour finalement créer le site covidradius.info.

"Le succès est inattendu" - Maxime Girard concepteur du site covidradius

Le site, consultable sur ordinateur tablette ou téléphone, prend votre domicile comme point de départ et va "calculer tous les chemins qui sont à un kilomètre de distance pour un piéton" explique l’ingénieur. "Le site va aussi géolocaliser l'utilisateur pour lui dire s'il est dans le périmètre, ou non, et si ce n'est pas le cas le téléphone va se mettre à vibrer". Normalement avec ça, joggeur ou simple promeneur, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas être en règle.

En quelques jours, le site a dépassé les attentes de son concepteur. "Le succès est inattendu, j'ai publié ça dimanche soir et nous en sommes maintenant à plus de 40.000 utilisateurs, c'est assez fou". Maxime Girard assure aussi que son site internet ne stock aucune donnée des utilisateurs.