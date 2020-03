Coronavirus et confinement : faites du sport chez vous

Comment se protéger du Coronavirus et vivre le confinement le mieux possible ? En faisant quasi quotidiennement du sport à la maison. Avec les moyens du bord.

Voici quatre conseils pour rester en bonne santé et lutter contre le virus du Covid 19, proposés ce lundi matin sur France Bleu par Alexandre Lebon, préparateur physique et directeur des salles de gym Welness Sport Club :

Dormir d'avantage : une à deux heures de plus, afin de rendre notre système immunitaire plus performant

S'hydrater régulièrement et éviter d'avoir la gorge sèche. "le larynx est le premier terrain d'attaque du Coronavirus" souligne Alexandre Lebon.

Manger sainement, varier votre alimentation.

Faire un peu de sport tous les jours

Ces conseils viennent s'ajouter aux recommandations répétées au quotidien : bien se laver les mains et respecter les distances d'un mètre avec toute autre personne.

Les propositions ne manquent pas sur les réseaux sociaux et montrent que le sport s'adapte à toutes les situations. Y compris celle du confinement. S'il est recommandé de faire de l'exercice 2 à 3 fois par semaine en temps normal, mieux vaut pousser l'effort tous les jours lorsque l'on ne peut plus sortir de chez soi. "Le plus important est d’établir une régularité, ça permet d’obtenir une cohésion dans l’organisation de la journée" explique le directeur du réseau France Wellness.

Il n'est pas nécessaire d'avoir chez soi des appareils sophistiqués (elliptique, vélo d'appartement, rameur...) ou accessoires sportif pour se dépenser : une serviette de bain en guise de tapis de sol, deux petites bouteilles d’eau en guise d’altères, une petite chaise pour des exercices en options basses et d’autres en option basse. "On est beaucoup dans la dérision et le système D qui consiste à ne pas se prendre au sérieux et faire avec les moyens du bord" rassure Alexandre Lebon.