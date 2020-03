Un numéro national lancé par la Croix-Rouge Française : 09 70 28 30 00, ouvert 7j/7 de 8h à 20h, permettra aux personnes en situation d'isolement social de bénéficier de livraisons de produits de première nécessité : médicaments, nourriture ou hygiène et de bénéficier d'un soutien psychologique.

Coronavirus et confinement : la Croix-Rouge livre à domicile les personnes en isolement social

Au 09 70 28 30 00, téléphone de la Croix Rouge, de l'écoute et aussi la livraison de courses pour les personnes confinées en situation d'isolement social

Depuis l'apparition du Covid-19 et plus encore depuis le confinement, la Croix-Rouge Française a revu toutes ses missions en France. De plus elle vient de mettre en place un numéro vert, national, 09 70 28 30 00, ouvert 7j/7 de 8h à 20h, à destination des personnes confinées en situation d'isolement social.

D'abord pour de l'écoute : "c'est la première chose que la Croix Rouge voulait mettre en place pour ces personnes"... Charly Abed, bénévole Croix-Rouge dans le Gard le dit, d'abord écouter, et ensuite selon les besoins exprimés, possibilité de recourir à un psychologue.

Dans le Gard, au-delà de l'écoute, ce numéro permettra aussi des livraisons de commissions, mais pas question d'appeler avec sa liste de courses. La Croix Rouge propose différents paniers : viande ou poisson en conserve, laitages et yaourts ou encore hygiène, neuf paniers différents en tout, allant de 2 à 12 euros selon leurs compositions. De plus, les bénévoles pourront aussi livrer des médicaments, pour cela il faudra leur fournir carte vitale et ordonnance.

La Croix Rouge Française a aussi besoin de vous

Face à ces nouvelles missions devant l'apparition du Covid-19, la Croix Rouge Française lance un appel aux dons. Un appel à l'engagement et à la solidarité pour maintenir l'aide alimentaire ou encore les maraudes, plus que jamais essentielles pour les personnes en précarité ou à la rue.