Coronavirus et confinement : le rappel des couvre-feux et interdictions dans le Gard

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, la France prolonge le confinement jusqu’au 15 avril. Pour le Gard, la Préfecture communique ce mardi un rappel des mesures en place. Elles visent toutes à lutter contre la propagation du virus COVID-19.

1) Restriction à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir sur le territoire des communes d’Alès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Nîmes, Saint-Ambroix, Saint- Gilles et Vauvert.

Tout déplacement sera interdit entre 22 heures et 5 heures en dehors des cas ci-dessous qui devront être dûment justifiés, au moyen d'un document établissant qu'ils sont absolument nécessaires pendant cette tranche horaire.

Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

Déplacements pour motifs de santé ;

Déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;

Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;

2) Les commerces du département ayant pour activité principale la vente de boissons à emporter et les épiceries de nuit sont autorisés à fonctionner uniquement en journée entre 7 heures et 20 heures.

3) Interdiction d’accès aux plages et à certaines berges de sites naturels dudépartementL’accès aux lieux suivants est interdit :