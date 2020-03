Coronavirus et confinement : les réponses de l'Etat dans le Grand Est

Pour lutter contre le coronavirus Covid-19, le confinement de la population a été décrété par le gouvernement à partir de ce mardi et pour 15 jours. Les préfets du Grand Est et du Haut-Rhin répondent aux questions des journalistes et des auditeurs de France Bleu Alsace.

Comment faire son attestation de déplacement, quelles sont les activités essentielles autorisées ? Risque-t-on des ruptures d'approvisionnement ? Comment gérer les relations employés-employeurs ? La préfète du Grand Et, Josiane Chevalier, et celui du Haut-Rhin, Laurent Touvet, répondent aux questions posées sur l'antenne de France Bleu Alsace ce mardi matin, alors que le gouvernement a décrété pour ce mardi un confinement de la population pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

Une règle : rester chez soi

La consigne de base, c'est le maintien à domicile afin de limiter les contacts et donc la propagation du covid-19. "Le confinement, en résumé, pour être extrêmement clair, c'est chacun doit rester chez toi" martèle Josiane Chevalier.

Des exceptions

Les exceptions, pour se déplacer, c'est notamment "pour tous ceux qui participent à ce qui est essentiel dans la vie du quotidien", explique la préfète du Bas-Rhin "les professionnels de santé, ce qui est alimentaire et tout ce qui est vraiment essentiel à la continuité de notre vie du quotidien". Parmi les professions citées, les agriculteurs et éleveurs. Le sujet a été abordé avec la Chambre d'agriculture, explique la représentante de l'Etat : "Les agriculteurs concourent à cette mission essentielle (...) on est en contact aussi avec eux pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à exercer leur activité".

Parmi les exceptions plus personnelles citées par la préfète, "aller voir quelqu'un qui est malade, pour un déplacement lié à la santé, pour les modes de garde alternée aussi, puisqu'il y a des parents divorcés qui ont des modes de garde de leurs enfants et qui vont pouvoir continuer, bien évidemment".

En revanche, un déménagement, comme la question a été posée sur l'antenne de France Bleu Alsace, "ça n’est pas indispensable. Tout est reporté. D'ailleurs, vous voyez que même les grandes réformes de l'Etat sont reportées la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage".

L'attestation de déplacement obligatoire

Pour pouvoir se déplacer et attester du caractère essentiel de cette sortie, un formulaire peut être téléchargé en ligne sur le site du ministère de l'intérieur. Il peut aussi être écrit à la main sur le modèle d'une attestation sur l'honneur.

Est ce qu'il en faut une nouvelle à chaque fois qu'on va faire ses courses ? _"_Oui", répond le préfet du Haut-Rhin Laurent Touvet, "puisque chaque attestation doit être datée". Mais des précisions pourraient encore être apportées par le ministère de l'intérieur dans la journée.

Des contrôles de police pédagogiques puis des amendes

Les forces de police seront déployées "en grand nombre sur la voie publique" assure Laurent Touvet, le préfet du Haut-Rhin, pour faire respecter les limitations de déplacement et il faudra produire la fameuse attestation. "Pour l'heure, les contrôles de police seront pédagogiques", précisé Josiane Chevalier, "en revanche, à partir de demain (mercredi), il pourra y avoir des amendes, allant de 38 à 435 euros."

Comment gérer la situation avec son employeur ?

La question se pose, par exemple, pour une salariée qui ne veut pas exposer son mari diabétique, mais à qui l'employeur ne propose pas de télétravail. Pas possible pour la préfète du Grand Est de faire un diagnostic précis d'une situation particulière mais "si elle ne travaille pas dans une entreprise essentielle à la continuité de la vie quotidienne, l'employeur ne doit pas demander qu’on aille travailler. C’est à apprécier vraiment au cas par cas." "La règle", ajoute Josiane Chevalier, "ce n'est pas de continuer comme avant. Très clairement, il faut rester chez soi au maximum."

En cas de désaccord, il faut se tourner vers la Direccte, la direction des entreprises, du travail et de l'emploi qui a mis en ligne une série de réponses pour les salariés et les employeurs.

Pour ce qui est des déclarations de chômage partiel, le préfet du Haut-Rhin précise que "même si la déclaration n'est pas faite aujourd'hui pour cause de saturation, elle pourra l'être dans les jours qui viennent". "L'effort de l'Etat ne se limite pas à après quelques jours, il s'inscrit dans la durée", assure Laurent Touvet.

Les personnes à la rue et les distributions alimentaires

Est ce que les bénévoles, comme ceux des Restau du coeur, peuvent continuer à se rendre dans leur association? Comment est ce que les distributions vont être organisées?

"Il faut que les services qui étaient rendus aux personnes vulnérables puissent continuer", répond la préfète du Bas-Rhin, "j'imagine aussi que dans l'organisation, les personnes qui vont circuler quotidiennement, on trouvera pour elles un moyen plus simple, plutôt que chaque jour, produire une attestation.

Tous ces services qui sont essentiels à la vie quotidienne vont être listés et faire l’objet d’un arrêté qui va être publié au Journal officiel et à partir de là. Pour toutes ces personnes là, les formalités administratives seront bien évidemment facilitées."

Pour les sans-abri, "les maraudes continuent", assure Josiane Chevalier. Par ailleurs, la date de la trêve hivernale, empêchant les expulsions, avait déjà été repoussée. Elles ne recommenceraient pas avant "fin mai ou peut être plus tard, en fonction".

"Il n'y a pas de rupture de l'approvisionnement"

Les magasins alimentaires restent ouvert et l'on peut sortir faire des courses, cela fait partie des activités dérogatoires. "Il n'y a pas de rupture de l'approvisionnement", affirme la préfète du Grand Est, qui appelle les Français au civisme, d'autant que se "ruer dans les grandes surfaces" au mépris des règles de barrières, relève, dit-elle, d'un "comportement dangereux".

"Nous allons rappeler aussi aux grandes surfaces les règles, la nécessité de gérer les flux. Mais les premiers, les premiers concernés sont les clients. Donc il faut vraiment avoir conscience que quand on continue à avoir ce genre d'attitude et on se met en danger soi même. On met en danger les autres."