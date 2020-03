Coronavirus et confinement: quels sont les marchés maintenus ou annulés en Savoie et Haute-Savoie?

Savoie:

AIX LES BAINS mercredi et samedi matin (marché maintenu pour l'alimentaire uniquement, avec pas plus de 10 personnes à la fois, un sens de circulation et des exposants qui respectent les distances et rappellent les gestes barrières)

ALBENS vendredi matin (le maire n'a pas encore pris de décision)

ALBERTVILLE mercredi, jeudi et samedi matin (suspendu)

BARBERAZ vendredi matin (marché maintenu, le marché étant une nécessité alimentaire pour la ville)

BEAUFORT mercredi matin (la décision sera prise ce lundi 23 mars)

BONNEVAL SUR ARC dimanche matin (annulé)

BOURG SAINT MAURICE samedi matin Marché hebdomadaire (annulé jusqu'à nouvel ordre)

BOURGET du LAC jeudi matin

CHALLES LE EAUX mercredi et vendredi matin

CHAMBERY tous les jours sauf le lundi (maintenu avec des distances de sécurité mises en place, ouverture le vendredi et le samedi après-midi)

LA MOTTE SERVOLEX mardi matin et vendredi après-midi (maintenu pour l'alimentaire uniquement avec des consignes de sécurité)

LA RAVOIRE mercredi matin (Marché maintenu mais les conditions d'accès sont adaptées avec des barrières pour les files d'attente)

MODANE jeudi matin (marché maintenu cette semaine mais aucune décision n'est prise pour la semaine suivante)

MOUTIERS mardi et vendredi matin, (le marché est maintenu pour l'alimentaire uniquement avec des rappels de consignes et contrôles de police)

SAINT JEAN DE MAURIENNE samedi matin (marché suspendu jusqu'à nouvel ordre)

TIGNES Jeudi et dimanche (supprimés jusqu’à la fin du confinement)

UGINE samedi matin (marché maintenu ce samedi 21 mars et ce mardi 25 mars, possibilité de les supprimer par la suite si les règles ne sont pas respectées)

VALLOIRE vendredi matin (marché suspendu)

Haute-Savoie:

ABONDANCE dimanche matin (marché maintenu pour l'alimentaire uniquement)

AMBILLY samedi matin (marché remis en place suite aux annonces du gouvernement)

ANNECY tous les jours sauf le lundi (marchés maintenus pour l'alimentation uniquement. Les étals sont espacés et les commerçants portent des gants pour servir. La police municipale fait des contrôles)

ANNEMASSE mardi, mercredi et vendredi matin (marché maintenu mais limité aux exposants dans l'alimentaire et qui sont abonnés. Chaque producteur a une affichette avec les règles de sécurité et doit veiller au respect des distances. La police contrôle et la mairie se réserve le droit d'exclure ceux qui ne respectent pas les règles).

BONNEVILLE mardi et vendredi matin (marché maintenu pour l'alimentaire uniquement)

CHAMONIXsamedimatin (suspendu jusqu'à nouvel ordre)

CLUSES lundi et jeudi matin (marché maintenu uniquement pour les exposants alimentaires. Des barrières sont mises en place pour espacer les exposants et les clients et la police fait des contrôles réguliers).

EVIAN mardi et vendredi matin (marché maintenu pour l'alimentaire uniquement)

GAILLARD samedi matin (marché remis en place suite aux directives du gouvernement)

LA BALME DE SILLINGY dimanche matin (suspendu)

MORZINE mercredi matin (marché suspendu jusqu'à nouvel ordre)

RUMILLY jeudi et samedi matin (marché suspendu jusqu'à nouvel ordre)

SALLANCHES samedi (marché suspendu jusqu'à nouvel ordre)

SAINT GERVAIS LES BAINS mercredi et jeudi matin (les marchés sont maintenus uniquement pour l'alimentaire avec des barrières de sécurité).

THONON LES BAINS lundi et jeudi matin (marché maintenu uniquement pour l'alimentaire)