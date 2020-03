Coronavirus - Enterrements : "On ne peut plus prendre dans ses bras quelqu’un qui pleure » raconte un prêtre

C'est une recommandation du gouvernement : avec l'épidémie de coronavirus, les funérailles doivent se faire en comité restreint. Une difficulté supplémentaire pour des proches qui sont dans la douleur.

"On ne peut plus prendre dans ses bras quelqu'un qui pleure"

Des cérémonies particulièrement douloureuses, selon le père Nicolas Jouy qui officie à Flixecourt, près d'Amiens. Il a procédé à six enterrements depuis le début du confinement. A chaque fois dans une ambiance très inhabituelle : « Mercredi, j’ai célébré des funérailles où nous étions dix. Il y a deux choses qui sont terribles : la première, c’est de ne pas pouvoir réunir la famille. La seconde, c’est que tous les gestes par lesquels on essaie d’habitude de faire passer l’empathie, on ne peut plus les faire : on ne peut plus réconforter, ou prendre dans ses bras quelqu’un qui pleure. Ou _poser sa main sur une épaule, c’est désormais impossible_. Être privé de cette dimension-là, c’est très douloureux pour une famille qui vit un deuil. »

Dans les églises, des funérailles en tout petit comité

Le père Nicolas Jouy détaille la façon dont ont été organisées les dernières cérémonies qu'il a dirigées : « A l’intérieur de l’église, il faut que les personnes soient réparties : nous devons garder _un rang vide entre chaque rang et toujoursau moins un siège vide entre chaque personne_. On évite aussi tous les moments de la cérémonie qui peuvent risquer de rassembler les gens, comme le fait que chacun s’avance près du cercueil pour le toucher, s’incliner ou pour faire un signe de croix. Tout ça, on ne le fait plus. »

Le prêtre de Flixecourt est assez désemparé face à ces situations inédites : _"Je suis malheureux pour les gens que je rencontre. Ça fait 27 ans que je célèbre des funérailles. J’ai bien conscience qu’on ne peut pas faire autrement, mais je me dis qu’on ajoute de la peine à la peine. Et ça, ça m’afflige terriblement."_