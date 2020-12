Le Premier ministre Jean Castex a fait plusieurs annonces concernant le déconfinement en France, ce jeudi soir. Pendant les fêtes de fin d'année, qu'aurons-nous le droit de faire ? Transmettez-nous vos questions et nous y répondrons.

Coronavirus et fêtes de fin d'année: ce qui est permis, ce qui est recommandé, posez-nous toutes vos questions

Le (second) déconfinement ne sera finalement pas aussi rapide que prévu, a annoncé le Premier ministre ce jeudi soir. Jean Castex a donné un nouveau cadre pour les fêtes de fin d'année.

Qu'aurons-nous précisément le droit faire pendant ces vacances ? Tests, déplacements, auto-confinement, nombre de convives, posez-nous toutes vos questions ci-dessous, nous y répondrons le plus concrètement possible, au regard de ce qu'il est permis de faire, de ce qu'il est recommandé par les instances de santé publique, et en interrogeant des médecins ou experts qualifiés.

