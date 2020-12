Coronavirus et fêtes de fin d'année : ce qui est permis, ce qui est recommandé, on répond à vos questions

Le (second) déconfinement sera plus progressif que prévu, a annoncé le Premier ministre le 10 décembre. La réouverture des lieux culturels envisagée le 15 décembre est notamment repoussée de trois semaines. Jean Castex a donné un nouveau cadre pour les fêtes de fin d'année.

Qu'aurons-nous précisément le droit faire pendant ces vacances ? Tests, déplacements, auto-confinement, nombre de convives, nous répondons aux questions que vous vous posez avec l'aide de médecins ou experts qualifiés.

► Vous pouvez continuer à poser vos questions en cliquant ici ou là.

À combien pouvons-nous nous réunir pour les fêtes ?

Le gouvernement recommande de ne pas se rassembler à plus de six personnes, sans compter les enfants. Lors de la présentation de la stratégie vaccinale du gouvernement le 3 décembre, le Premier ministre a souligné que la France n'était pas le seul pays en Europe à demander à sa population de limiter le nombre de convives.

La règle des "six maximum", qui s'appliquait dans les bars et restaurants avant le second confinement, est notamment soutenue par le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique. "Il n'y a pas de chiffre magique, mais il est clair que quand on a un groupe de 70 personnes, on a dix fois plus de chances de rencontrer quelqu'un qui est malade que si on a un groupe de sept, a-t-il affirmé le 10 octobre sur franceinfo. Donc, il s'agit de définir effectivement ces espèces de bulles sociales qui permettent de continuer à avoir des contacts, voir des gens, recevoir, mais en évitant des brassages trop importants."

Enfin, limiter le nombre de personnes ne dispense pas du respect des gestes barrières, de la distanciation sociale et du port du masque "y compris dans des moments familiaux ou amicaux", a souligné Emmanuel Macron le 11 décembre.

Que risque-t-on si on est plus de six lors des fêtes de fin d'année ?

Le gouvernement n'a pas la possibilité de légiférer sur des rassemblements privés, et ne peut faire intervenir les forces de l'ordre pour faire respecter la recommandation de ne pas se réunir à plus de six.

Mais les professionnels de santé s'accordent sur le fait que plus on est nombreux, plus les risques de contamination sont importants. Dans son bulletin hebdomadaire publié le 11 décembre Santé publique France s'inquiétait déjà de la circulation du virus, craignant qu'elle reparte à la hausse "dans les prochaines semaines en France".

Pourrons-nous nous déplacer sur de longues distances pour fêter Noël et le Nouvel an ?

L'avancement à 20h du couvre-feu à partir du 15 décembre ne change rien pour les personnes qui prévoyaient de voyager le soir pendant la période des fêtes de fin d'année, a indiqué la SNCF dans un communiqué jeudi soir. "SNCF Voyageurs confirme que tous les TGV Inoui, Ouigo, Intercités, et trains internationaux prévus circuleront normalement à partir du 15 décembre et pendant toute la période des fêtes de fin d'année", a précisé la compagnie ferroviaire. Il n'est donc pas nécessaire de modifier votre déplacement. En revanche, il faudra vous munir d'une attestation de dérogation et pouvoir présenter un justificatif en cas de contrôle (billets de train, avion etc.)

Le couvre-feu, valable de 20h à 6h, sera exceptionnellement levé le soir du 24 décembre mais pas le 31 décembre pour le réveillon du Nouvel An contrairement à ce qu'avait initialement annoncé Emmanuel Macron.

Enfin si vous souhaitez vous rendre à l'étranger il est conseillé de consulter le site du gouvernement. Mis à jour très régulièrement, il indique sous quelles conditions vous pouvez ou non vous rendre dans un autre pays.

Dois-je me faire tester avant d'aller réveillonner ?

"Si vous avez un doute ou si vous êtes amené à vous rendre auprès d'une personne vulnérable, comme en Ehpad par exemple, vous pouvez évidemment vous faire tester", a commenté le ministre de la Santé, Olivier Véran, le 10 décembre. Mais un dépistage ne doit pas être considéré comme un "totem d'immunité" a-t-il prévenu, précisant qu'un test négatif ne dispense pas de respecter les gestes barrières.

"Avoir un test qui est négatif, quand on est asymptomatique, ne signifie pas qu'on n'est pas porteur du virus" a-t-il insisté avant d'appeler à éviter "l'engorgement des laboratoires, des pharmacies, des médecins qui réalisent des tests".

Quand se faire tester ? Les professionnels de santé conseillent de le faire 48h à 72h avant les retrouvailles avec les proches.

Puis-je voir mes proches sans risques si je me confine chez moi la semaine précédente ?

Si vous prévoyez de réveillonner avec une personne vulnérable, il est recommandé de "limiter les interactions au cours des cinq jours précédents", a indiqué le Premier ministre.

En cas de symptômes, il est préconisé de faire un test. "Ce que l'on peut conseiller aux gens qui vont voir leur famille, c'est de s'auto-confiner pendant les sept jours précédents et de faire un test avant d'aller voir la famille" a résumé la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis (APHP), sur France 2. Sept jours à compter des premiers symptômes étant la durée minimale pendant laquelle il faut s'isoler en cas de test positif ou si l'on est une "personne contact à risque", rappelle l'assurance maladie.

Puis-je louer un gîte à plusieurs pour fêter le Nouvel An ?

Rien ne l'interdit, même si les autorités exhortent à ne pas se réunir à plus de six personnes maximum et que le couvre-feu (20h-6h) s'appliquera le soir du 31 décembre 2020.

Les messes de Noël sont-elles maintenues ?

Il n'y aura pas de couvre-feu le soir du 24 décembre, ce qui laisse donc aux fidèles chrétiens la possibilité de participer aux traditionnelles "messes de minuit". Mais le Premier ministre a souligné jeudi dernier que les jauges de fréquentation pour les lieux de culte "ne seront pas revues à la hausse" à partir du 15 décembre.

Depuis début décembre, les cérémonies peuvent rassembler plus de 30 personnes, mais de nouvelles règles ont été fixées : deux sièges doivent rester libres entre chaque personne ou entité familiale et une rangée sur deux doit rester inoccupée dans les églises, temples, mosquées et synagogues du pays.

Est-il possible de voyager en camping-car pendant les vacances de Noël ?

Les déplacements entre les régions étant permis, les personnes souhaitant voyager en camping-car devraient pouvoir circuler librement entre 6h et 20h.

Et les camping-caristes vont pouvoir y dormir : "Il demeure possible de respecter le couvre-feu entre 20h et 6h à l'intérieur de son camping-car, indique le ministre de l'Intérieur, en précisant que "les déplacements durant ces horaires sont interdits, sauf pour un des motifs de déplacement dérogatoire qui devra être justifié en cas de contrôle par les forces de l’ordre".