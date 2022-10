Coronavirus et grippe : l'Agence régionale de santé de Corse appelle à la vaccination pour les plus fragiles

"Le rappel vaccinal est une nécessité pour maintenir une protection élevée contre les formes graves de la maladie", rappelle ce mercredi 19 octobre l'Agence régionale de santé de Corse. Alors que l' épidémie de Covid-19 connaît un rebond sur l'île ces dernières semaines , et que la grippe est déjà présente, les autorités de santé appellent les plus fragiles à effectuer "leur rappel sans tarder".

Selon les derniers chiffres, publiés ce mercredi sur la semaine glissante, le taux d'incidence du coronavirus en Corse est de 559 pour 100.000 habitants, contre 557,14 la semaine précédente. Le nombre d'hospitalisation est également en hausse, avec 21 nouvelles admissions dont, 6 en réanimation. Un décès est à déplorer en Ehpad, survenu la semaine du 10 octobre. Sur la semaine du 9 octobre, la grippe a quant à elle provoqué 4,9 passages aux urgences sur 10.000, un chiffre stable sur ces dernières semaines.

Côté vaccination, 66,7% de la population générale en Corse est complètement vaccinée au 17 octobre. Chez les personnes à risque, à partir de 60 ans, ce taux oscille entre 74 et 80%. Pour poursuivre la lutte contre l'épidémie, l'ARS appelle ces populations à effectuer leur dose de rappel avec un vaccin bivalent , qui agit contre la souche initiale du Covid-19, mais aussi son variant Omicron. L'Agence de santé préconise un rappel de vaccin tous les 6 mois pour les personnes de plus de 60 ans et celles dites fragiles. Le délai est réduit à 3 mois pour les personnes de 80 ans et plus.

Grippe et autres virus de l'hiver

Autre inquiétude pour les autorités sanitaires : la grippe, qui "fait son apparition, cette année, plus tôt que d'habitude" et de manière plus virulente, avec un taux d'immunité de la population affaiblit par deux années de coronavirus. En Corse, le taux de vaccination sur l'année 2021-2022 est de 46,9%, contre 53,1% sur le continent. L'ARS rappelle que la maladie est "responsable chaque année de plusieurs milliers de décès, dont la très grande majorité survient chez les personnes âgées" et que "la vaccination permet en moyenne de réduire le risque de décès chez les personnes âgées vaccinées d’environ un tiers".

Enfin, face au relâchement constaté de manière générale, les médecins rappellent l'importance du respect des gestes barrières contre tous les virus de l'hiver comme le rhume, la bronchite, la gastro, ou encore l'angine. Masque, aération des pièces, nettoyage régulier des mains : "un geste bien répété finit toujours par payer", conclut l'Agence régionale de santé.