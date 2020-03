Coronavirus : et les animaux dans tout ça ?

L’épidémie de Coronavirus a indirectement des conséquences sur les animaux. Non ils ne peuvent pas attraper le virus, mais le confinement complique la tâche des éleveurs, des vétérinaires et même des associations comme la SPA.

Ils sont des victimes collatérales de la pandémie. Avec la fermeture des restaurants, certains agriculteurs ne parviennent plus, par exemple, à vendre leur viande, leurs fromages ou leurs légumes.

Pas de risque de pénurie dans les coopératives

Autre problème, comme dans les grandes surfaces, certains éleveurs se sont rués dans les magasins proposant de la nourriture pour les animaux.

Ces derniers jours, devant certaines coopératives d'approvisionnement il y avait jusqu'à une heure d'attente. Certains agriculteurs ont même acheté quatre ou cinq fois plus de stock que d'habitude. « En faisant ça, ce sont eux qui vont créer la pénurie ! » se désole, Joseph Colombani, le président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse. Selon lui, il n’y a pourtant aucune raison de paniquer. « L'Etat garantit l'approvisionnement des fournitures nécessaires aux exploitations agricoles. Voilà ce qui est écrit dans le journal officiel paru lundi. »

Les agriculteurs ne doivent pas s'inquiéter pour leurs bêtes, il y aura toujours assez d'approvisonnement en aliment © Maxppp - Alexis Sciard

En d'autres termes, il ne peut pas y avoir de rupture de stock. L'alimentation pour les animaux d'élevage est placée au même niveau que la nourriture pour l'homme. En cas de problème, sa distribution peut même être assurée directement par l'Etat.

Difficultés financières

En dehors des fournitures, l'agriculture connaît aujourd'hui de nombreux problèmes, tels que la difficulté à vendre les produits, l’impossibilité d'importer de la main d'œuvre avant la saison et bien entendu des trésoreries de plus en plus tendues.

Comme pour les autres entreprises, un travail avec la banque publique d'investissement, la BPI France a été engagé.

Pas de risque pour nos animaux de compagnie

Les animaux de compagnie transmettent-ils le coronavirus ? C’est une question qui revient en boucle. La réponse est claire : non ! En tous cas il n’en existe aucune preuve pour le moment selon les autorités sanitaires.

Non, nos animaux de compagnie ne représentent pas un risque de transmission du Covid 19 © Maxppp - Jean-François FREY

Pourtant depuis le début de la crise la SPA constate de plus en plus d’abandons d’animaux et lance un appel au calme sur les réseaux sociaux. Cela étant, la Corse semble relativement épargnée par le phénomène, pour le moment, aucune hausse n’est constatée en Corse à cause du Coronavirus, selon Maguy Ettori, la responsable régionale de la SPA, qui concède toutefois avoir reçu quelques appels de personnes inquiètes. Des personnes se demandant si elles pouvaient être contaminées par leur animal de compagnie.

Aujourd’hui rien ne le prouve en tous cas selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Et cela concerne aussi bien les animaux de compagnie comme les chats ou les chiens que ceux d’élevage comme les vaches.

Cet organisme composé d’experts a été mis en place en urgence au début du mois de mars, après qu’Hong-Kong a décidé de placer en quatorzaine les animaux de compagnie des personnes testées positives.

Des vétérinaires ouverts mais sous conditions

De leur côté, les vétérinaires continuent leur activité.

Vous pouvez toujours emmener votre chat ou votre chien se faire soigner. Les vétérinaires ont une obligation déontologique de continuer les soins. Seulement en Corse comme ailleurs, ils s’adaptent aux nouvelles règles mises en place.

Tout d’abord, plus aucune prise en charge ne se fait sans avoir passé un coup de téléphone au préalable pour prévenir. Mais ce n’est pas tout.

Plus question d’attendre à plusieurs dans des salles. À Prunelli di Fiumorbu par exemple, dans la clinique du docteur Dupeyron, une seule personne est admise à la fois. Les autres doivent attendre dehors et aux distances réglementaires.

Pour ce qui est des interventions sur les exploitations agricoles, elles continuent mais différemment. Seuls les troupeaux de ruminants bovins, ovins et caprins reçoivent encore des visites. Pourquoi ? Et bien parce que ces espèces peuvent contracter des maladies infectieuses comme la tuberculose et qu’il faut donc continuer à les vacciner. Cela s’appelle la Police sanitaire.

Les visites vétérinaires se poursuivent pendant le confinement pour les ovins, caprins et bovins © Maxppp - Maxppp

Quelques problèmes subsistent cependant. Pour le moment les analyses de sang ne sont plus ramassées par le laboratoire régional d’analyse et il faut donc les garder au frigo.

Et à l’image des infirmiers ou docteurs, les vétérinaires commencent eux aussi à manquer de masques et de gants.