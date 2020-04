Coronavirus et lutte contre le cancer : le centre Léon-Bérard à Lyon lance deux protocoles d'essai

Comme les plus de 70 ans, les malades de cancer font partie des personnes dites fragiles. Avec en cas de coronavirus, un risque plus important de complications. C'est pour compléter les différentes études dites observationnelles menées dans le monde, que le centre Léon-Bérard à Lyon, où sont traités de nombreux habitants du nord-Isère, en lance deux : une étude observationnelle et une étude clinique.

Dans son communiqué, le centre Léon-Bérard explique qu'"au regard des preuves existantes, médecins et chercheurs du centre émettent l'hypothèse que les patients atteints de tumeurs malignes en traitement actif sont plus à risque de développer des complications graves de la maladie Covid-19 (...) Il est donc essentiel de recueillir des informations sur ce virus, la maladie qu’il déclenche, et de les étudier en lien avec les pathologies cancéreuses. (...) L’objectif principal est de recueillir le plus de données possibles sur cette maladie chez les patients atteints de cancer afin d’évaluer le risque de complications dues à l’infection par ce virus sur cette population en particulier." Pour l'instant, six patients ont été inclus dans cette étude observationnelle.

Une étude clinique avec trois traitements

L'autre étude est une étude clinique dont le but est de comparer trois traitements administrés à des patients souffrant de cancer et de coronavirus. Il y a un analogue de la chloroquine testé actuellement comme thérapie anticancer, une immunothérapie afin de booster le système immunitaire et un anticorps afin de freiner l’emballement immunitaire. "Ces traitements seront administrés selon le niveau de gravité des symptômes de chaque malade", précise le communiqué. Il y a des patients ayant des symptômes légers et ceux ayant des symptômes de pneunomie. Cette étude prévoit d’inclure 273 patients.