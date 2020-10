Coronavirus et restrictions sanitaires : feu vert de l'Assemblée nationale à la prolongation de la loi

Alors que les indicateurs du Covid-19 virent au rouge, l'Assemblée nationale a donné son feu vert dans la nuit de jeudi à vendredi à la prolongation controversée des moyens aux mains du gouvernement, des fermetures de restaurants à la restriction des déplacements, jusque fin mars prochain. Les députés ont adopté en première lecture ce projet de loi de prorogation par 26 voix pour, 17 contre et 3 abstentions, sans les suffrages de la gauche et de la droite. Il doit désormais être examiné par le Sénat.

Limitation des libertés publiques

Pour "protéger les Français", "nous avons besoin de ce texte", même s'il limite les libertés publiques, a plaidé dans l'hémicycle le ministre de la Santé Olivier Véran alors que des parlementaires de tous bords ont abondamment relayé les arguments de la Défenseure des droits, Claire Hédon, qui a mis en garde contre le risque d'"atteinte disproportionnée" aux droits et libertés.

"Nous allons devoir prendre des décisions parfois adaptées territorialement, transparentes", avait indiqué plus tôt Emmanuel Macron. Et ce, en s'appuyant sur les outils de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Entré en vigueur le 24 mars, l'état d'urgence alors nouvellement créé a été maintenu jusqu'au 10 juillet.

Une loi organisant sa sortie est ensuite entrée en vigueur, avec des restrictions toujours possibles : sur la circulation des personnes ou des véhicules, l'obligation de tests pour les personnes arrivant ou quittant le territoire, l'accueil du public dans certains établissements ou encore les rassemblements. Il était prévu que ces restrictions cessent fin octobre. Mais face à l'accélération des contaminations, le gouvernement a déjà imposé depuis lundi dans onze villes dont Paris et Lyon la fermeture des salles de sport et à 22h des bars, et une fermeture totale des bars et restaurants à Aix-Marseille et en Guadeloupe.