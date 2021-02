Coronavirus : la Bretagne doit-elle donner des vaccins à d'autres régions ?

La région Bretagne, plus épargnée par le Covid-19 que d'autres régions, devrait-elle laisser filer des doses de vaccins dans d'autres régions du pays plus touchées par les contaminations ? Le maire d'Antibes y est favorable. Une infectiologue n'est pas contre non plus.