Coronavirus - Et si les librairies pouvaient rouvrir malgré l'épidémie ?

Contraints à la fermeture depuis dimanche, les libraires ont dénoncé ce mercredi la "concurrence déloyale" que constitue selon eux la poursuite des commandes et des retraits de livres via la grande distribution et Amazon. A Nîmes, des libraires espèrent vite une réouverture.