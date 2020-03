Le gouvernement se prépare à passer au stade 3 de l'épidémie du coronavirus. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits en France jusqu'au 15 avril. France Bleu Cotentin fait le point sur les événements annulés et reportés dans la Manche.

Coronavirus : événements annulés et reportés dans la Manche

Dans la Manche, plusieurs événements culturels et sportifs sont annulés. Le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 avril.

Comme partout en France, la Manche est aussi touchée par l'annulation des événements sportifs et culturels à cause du Coronavirus.

Le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 avril. Mesure qui vise à freiner la propagation du virus. Par ailleurs, tous les matchs de football en L1 et L2 seront joués à huis-clos jusqu'au 15 avril. Une mesure qui concerne donc le Stade Malherbe, mais rassurez-vous, les prochaines rencontres seront diffusées sur France Bleu Cotentin : le 13 mars à 20h contre Valenciennes, le 20 mars contre le Paris FC à 20h, contre Orléans le 3 avril à 20h et contre Auxerre, même heure, le 10 avril prochain.

Les événements annulés

Le tournoi international de football Yves-Lefèvre à Coutances

La troisième édition n'aura pas lieu. Les organisateurs du tournoi ont préféré annuler cette manifestation sportive : "La situation actuelle liée à l’épidémie du Coronavirus ne nous permettra pas de répondre aux critères d’exigence que nous nous fixons." Le tournoi devait avoir lieu les 12 et 13 avril 2020.

Les événements reportés

Muriel Robin au Zénith de Caen

L'humoriste devait se produire la scène du Zénith de Caen le 11 mars 2020. Le spectacle de Muriel Robin est reporté au 21 mai 2020, à 20h au Zénith de Caen. Vos billets resteront valables. Si toutefois, vous préférez vous faire rembourser, vous avez jusqu'au 30 juin.

Le Rallycross de Lessay

Initialement prévu les 18 et 19 avril, les organisateurs attendaient pas moins de 100 pilotes. Cette course compte pour les championnats de France. Le Rallycross travaille en partenariat avec les services de santé et la préfecture de la Manche pour trouver une date ultérieure : "Ce n’est que partie remise, la date de l’édition 2020 vous sera communiquée prochainement."

Le salon de l'habitat à Cherbourg

Organisé par La Presse de la Manche, le salon de l'habitat devait se tenir à la Cité de la Mer du 20 au 23 mars. Les organisateurs ont préféré reporter l'événement. Garantir moins de 1000 personnes s'avérait compliqué. Rendez-vous du 9 au 10 Octobre pour l'édition 2020.

Combat de boxe de Maxime Beaussire

Le combat de boxe du saint-lois Maxime Beaussire, prévu le 21 mars au palais des sports de Caen est reporté à une date ultérieure. Il devait combattre pour le titre de champion européen EBU face à un Italien.

La fête des métiers d'art à Villedieu-les-Poêles

La 5e édition de la fête des métiers d'art est reportée. Elle devait se dérouler les 11, 12 et 13 avril. Chaque année, elle rassemble entre 8 500 et 11 000 visiteurs d'après les organisateurs. Une réunion est prévue afin de fixer une nouvelle date.

Le Relais des 4 Châteaux

Les organisateurs du Relais des 4 Châteaux ont décidé de reporter la 20e édition de l'événement. Prévu le 12 avril, le départ était fixé au château de Tourlaville. L'année dernière, près de 2500 participants étaient présents. La nouvelle date sera fixée mercredi 11 mars.

Les événements maintenus mais les organisateurs restent vigilants

Le Printemps du cinéma à Hauteville-Sur-Mer

Prévu les 29, 30, 31 Mars, le Printemps du Cinéma est maintenu. Les organisateurs s'organisent, certaines projections sont annulées en raison du report des sorties de plusieurs films. Les organisateurs reçoivent des consignes à suivre au quotidien : "on nous demande par exemple d'installer une personne tous les trois sièges".

Jazz sous les Pommiers à Coutances

Du 15 au 23 mai, le festival Jazz sous les Pommiers est maintenu à ce jour. L'organisation rappelle que l'arrêté gouvernemental concerne uniquement les événements jusqu'au 15 avril. Elle reste donc vigilante.

Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves

Il en est de même pour le festival Papillons de Nuit organisé du 29 au 31 mai prochain. Les organisateurs suivent au jour le jour l'évolution des consignes. Pour le moment, le festival est maintenu.

Poneys sous les Pommiers à Saint-Lô

Prévu du 1er mai au 3 mai, les organisateurs statueront sur le maintien ou non de l'événement le 31 mars prochain, en fonction de l'évolution du Coronavirus en France. Si d'aventure il devait être annulé, il sera impossible de le reporter ultérieurement indique l'association organisatrice.