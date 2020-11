Coronavirus : le CHU de Grenoble attend le pic de l'épidémie à partir de ce week-end

"De grâce, respectez le confinement car la situation est grave et les personnels soignants ne vont pas tenir". Le cri d'alarme de Monique Sorrentino, la directrice générale du CHU Grenoble-Alpes ce mercredi, lors d'un point presse sur la situation de l'épidémie dans la métropole grenobloise.

Un nombre d'hospitalisations jamais atteint, avant même le pic de l'épidémie

Ce mercredi 4 novembre, 480 malades de la Covid-19 sont actuellement hospitalisés au CHU de Grenoble et dans les cliniques privées du Sud-Isère, dont 347 au CHU. Ce chiffre est bien plus élevé qu'au plus fort de la première vague (on comptait alors 130 patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux) et il a explosé ces dernières semaines car le 22 octobre dernier, 198 patients étaient hospitalisés sur le territoire grenoblois.

Des chiffres inquiétants, d'autant que le pic de la deuxième vague de l'épidémie n'est pas encore atteint. Il devrait l'être ce week-end et la semaine prochaine. "Les trois prochaines semaines seront très difficiles", prévient Patricia Pavese, cheffe du service des maladies infectieuses au CHU de Grenoble.

Les patients en soins critiques sont 56 au CHU de Grenoble, dont 38 en réanimation. Le GHM compte 98 personnes en soins critiques, la clinique Belledonne 16 et la clinique des Cèdres 19. Un tiers des patients graves ont moins de 65 ans.

Malheureusement, tous ces patients ne sortent pas guéri de l'hôpital, 92 malades sont morts du coronavirus pendant cette deuxième vague, contre 74 lors de la première. "Les services mortuaires sont à la limite de la saturation, on n'a jamais connu ça", assure le docteur Patricia Pavese.

De gauche à droite : Laurent Grange (CME), Patricia Pavese, cheffe du service des malades infectieuses, Monique Sorrentino, directrice générale du CHU de Grenoble, Marie-Thérèse Leccia (CME) et Guillaume Debaty (SAMU 38). © Radio France - Louise Buyens

Augmentation des lits en réanimation et déprogrammation d'opérations

Pour faire face à cet afflux de malades, les établissements hospitaliers ont été contraints de réorganiser leurs services et déprogrammer les opérations non-urgentes. Les unités de chirurgies ont été transformées en unités de médecine pour accueillir les patients atteints de la Covid-19. Le nombre de lits en réanimation a également été revu à la hausse et la capacité pourra encore être augmentée de 58% en réanimation et de 26% en unité de surveillance continue qui prend en charge les malades qui ont des complications, sans avoir besoin d'aller en réanimation.

"Nous ne sommes pas en tension majeure sur les lits de réanimation, nous avons même accueilli deux patients de Bourg-en-Bresse à la clinique Belledonne", veut rassurer Guillaume Debaty, responsable du SAMU 38.

L'espoir du reconfinement

"Le reconfinement répond au besoin de diminuer les interactions sociales. On pourra juger s'il a un effet positif sur les hospitalisations d'ici deux ou trois semaines", estime la directrice du CHU, Monique Sorrentino.

Des premiers effets encourageants se font déjà ressentir sur la population étudiante parmi laquelle "le taux de positivité diminue depuis la fermeture des bars, le couvre-feu puis le reconfinement", détaille Monique Sorrentino.