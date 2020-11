Coronavirus : extension du port du masque obligatoire dans le Haut-Rhin

Depuis plusieurs semaines, "les indicateurs du département du Haut-Rhin montrent que la crise sanitaire dure et menace de saturer les services hospitaliers", souligne la préfecture dans un communiqué. Le taux de positivité aux tests de dépistage Covid-19 est de 17,8% dans le département contre 11,4 % il y a deux semaines. Le taux d’incidence est désormais de 444,8 cas pour 100.000 habitants dans le Haut-Rhin contre 225,5 deux semaines plus tôt.

L'agglomération de Mulhouse est d'ailleurs la seule agglomération du Grand Est à avoir un taux d'incidence en constante augmentation. Il atteint à la date du 9 novembre les 462,2 cas pour 100.000 habitants.

Evolution du taux d'incidence pour la métropole de Mulhouse à la date du 9 novembre - Agence régionale de santé du Grand Est

Les mesures d'extension du port du masque

Le préfet du Haut-Rhin a donc décidé d’étendre l’obligation du port du masque. Jusqu’au 1er décembre inclus, l’obligation du port du masque de protection pour les personnes de 11 ans et plus est étendue, dans les lieux suivants :

À Mulhouse : sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public de la commune, à l’exception de la plaine de l’Ill, la forêt du Tannenwald, la forêt de Bourtzwiller, l’espace de promenade situé le long du quai d’Alger, la promenade de la Doller et les espaces naturels et agricoles situés au nord-ouest de la ville.

Dans les autres communes du Haut-Rhin :

dans les marchés, couverts ou non ;

dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées), des crèches et des établissements accueillant des activités périscolaires ;

sur les parkings et autres espaces extérieurs des centres commerciaux, supermarchés et hypermarchés ;

dans un rayon de 50 mètres autour des lieux de culte lorsque des cérémonies funéraires y sont célébrées ;

dans un rayon de 50 mètres autour des gares et aérogares ;

dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des services publics et administrations ouverts au public ;

dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient publics ou privés ;

lors des rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes qui restent autorisés en vertu de l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé.

Le préfet du Haut-Rhin "en appelle plus que jamais à la responsabilité de tous". Il ajoute que le masque doit couvrir le nez et la bouche pour être efficace.

Zones de port du masque obligatoire à Mulhouse.