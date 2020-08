Coronavirus : extension du port du masque pour 14 communes des Bouches-du-Rhône

Pour limiter la prolifération du virus respiratoire, le préfet Pierre Dartout a pris deux arrêtés effectifs dès le 16 août à 8h et jusqu’au 30 août prochain. Ils visent à étendre l’obligation du port du masque. "Deux types de communes ont été sélectionnées : les plus grandes et les plus touristiques", indique le préfet.

Au total 14 communes sont concernées : Aix-en-Provence, Arles, Salon-de-Provence, Martigues, Aubagne, Istres et Marseille (du 1er au 7ème arrondissements). Mais également : Cassis, La Ciotat, Saint-Rémy-de-Provence, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Les Saintes-Maries-de-la-Mer et les Baux de Provence.

L’extension du port du masque obligatoire entre également en vigueur dans les parties extérieures aux centres commerciaux de La Valentine, Plan-de-Campagne ou encore le Village des Marques. Il sera aussi obligatoire aux arrêts de transports en commun : navettes maritimes, fluviales ou arrêts de bus partout dans les Bouches-du-Rhône.

Une hausse du nombre de cas

La hausse des cas testés positifs à la Covid-19 est significative. "Nous comptons actuellement 24 clusters actifs dans le département", détaille le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé (ARS PACA), Sébastien Debaumont.

Il signale également que la tranche d’âge la plus touchée est plus jeune qu’au plus fort de l’épidémie puisque se sont les 20-40 ans les plus atteints.