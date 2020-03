Coronavirus : face au manque de masques, des couturières bretonnes s'organisent

Pour faire face au manque de masques de protection, des groupes se sont créés sur les réseaux sociaux pour appeler à la solidarité des couturiers et couturières amateurs. Dans le Nord-ouest, plus de 150 personnes se sont inscrits sur la page Facebook "Mask Attacks".

Créé le 18 mars, le groupe Facebook "Mask Attacks Nord-Ouest" compte déjà plus de 150 abonnés. Des couturiers et couturières du dimanche qui proposent leurs services, de manière bénévole, pour fournir des masques de protection au personnel soignant, dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Certains établissements nous demandent 400 masques

Le groupe est administrée par Sarah, une Quimpéroise de 32 ans, dont les journées sont très bien remplies ces derniers temps : "Entre la gestion de la page, pour faire le point sur les besoins et les créations, les deux enfants en bas âge à gérer à la maison, et la fabrication des masques, c'est compliqué" lance-t-elle au téléphone.

Logistique et livraison en mode système D

C'est un peu le système D en terme de logistique : "Je ne suis pas une grande couturière mais la fabrication n'est pas trop dure, il y a une vidéo d'explication du CHU de Grenoble qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux avec un patron. Chacun fait avec le stock et les matériaux qu'il a, coton ou polyester. C'est plus les élastiques qui posent problème". Les couturières espèrent recevoir de l'aide de magasins de tissu ou de sites de vente en ligne pour se réapprovisionner car la demande va rester très élevée dans les semaines qui viennent : "Certains établissements nous demandent 400 masques ! On ne va pas pouvoir tout acheter nous-mêmes".

Système D aussi pour la livraison : "Pour ma voisine soignante, ça s'est fait par le balcon. Pour d'autres, mon domicile est sur le trajet de l'hôpital donc on s'arrange. Sinon, on fait des colis en respectant les mesures d'hygiène et on prévient les établissements qu'on leur dépose le colis".