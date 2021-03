Coronavirus : face au rebond épidémique dans l'Yonne, la préfecture appelle à redoubler de vigilance

La situation épidémiologique se dégrade dans l'Yonne, le taux d'incidence est de 193 cas pour 100 000 habitants ce jeudi 11 mars , en un mois ce taux a augmenté de 60 points. Dans le même temps, les services de santé notent une présence significative des variants brésiliens et sud-africains.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 11 mars, la préfecture de l'Yonne précise que ce rebond épidémiologique est surtout marqué dans le nord du département ou les hospitalisations et les entrées en réanimation sont en nette hausse.

Et les services de l'Etat de préciser : "de manière inquiétante, l’Yonne a enregistré ces dernières semaines l’apparition d’un nombre très significatifs de cas positifs au variant brésilien ou au variant sud-africain, dont on sait qu’ils présentent une contagiosité plus élevée.

Ces deux variants représentent, d’après Santé Publique France, plus de 10% des tests positifs réalisés dans l’Yonne ces 7 derniers jours, une proportion deux fois plus importante que la moyenne nationale."

Alors que le taux d'incidence a également grimpé de 60 points en un mois (de la mi-février à la mi-mars), pour atteindre ce jeudi 193 cas pour 100 000 habitants. La préfecture appelle donc à : " à redoubler de vigilance et de rigueur dans l’application des gestes barrières, à limiter au maximum leurs contacts sociaux dans les semaines à venir, et à aller se faire dépister au moindre symptôme ou au moindre doute."