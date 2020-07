Coronavirus : faut-il craindre un nouveau confinement ?

Doit on se préparer à un reconfinement en France ? Selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon : "Il faut se préparer à une reprise de l'épidémie, voire à une deuxième vague", qui est possible "cet automne ou cet hiver".

Le nouveau premier ministre Jean Castex affirme de son côté qu'un "plan de reconfinement ciblé est prêt" en cas de deuxième vague de coronavirus à l'automne. "Un reconfinement absolu, comme ce qu'on a connu en mars dernier, aurait des conséquences terribles pour le pays. Nous allons cibler".

"Le virus est toujours présent donc il faut maintenir les mesures barrières." - Sébastien Debeaumont, directeur adjoint de l'ARS en PACA

Depuis le 11 mai, si le virus continue à circuler en PACA, l'ARS (l'agence régionale de la santé) se veut rassurante. À ce jour, le taux de patients testés positifs est de 0,55 % dans notre région contre 1,3 % au niveau national. Depuis la fin du confinement, 28 clusters ont été identifiés en PACA dont sept qui sont toujours actifs mais qui sont maîtrisés.

Selon son directeur adjoint, Sébastien Debeaumont, "les indicateurs ne montrent pas de reprise ou de rebond du virus, les chiffres n'ont rien d'inquiétant pour autant le virus continue à circuler. C'est pourquoi il faut donc absolument respecter les gestes barrières : le port du masque, la distance d'un mètre y compris dans la sphère privée et surtout il est très important de continue à se saluer sans s'embrasser ou se serrer la main".

"Nous sommes attentifs, mais sereins". - Laurent Saccomano, président de l'union régionale des professionnels de santé et médecins libéraux en PACA

Le président de l'URPS (union régionale des professionnels de santé et médecins libéraux) en PACA, Laurent Saccomano, ne constate pas de reprise de l'activité liée au Covid-19 dans les cabinets de la région, mais s'inquiète du relâchement des comportements.

"Quand il y a des clusters, c'est parce qu'il y a eu des comportements à risques ou des rassemblements familiaux, mais heureusement de nombreuses personnes continuent à appliquer les mesures barrières et notamment dans les gares, les campings, les transports. Il y a une appropriation rassurante des gestes barrière par une grande partie de la population, restons optimistes !" Selon lui, la catastrophe économique engendrée par le confinement ne permettra de refaire un confinement massif.

Dans plusieurs autres pays, de nouveaux confinements se mettent en place. Ainsi, plus de cinq millions de personnes sont à nouveau confinées à Melbourne, la deuxième ville d'Australie, et pour une durée d'au moins six semaines. Même chose à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Plus près de chez nous, en Espagne, après la Catalogne, 70.000 personnes sont désormais isolées en Galice dans le nord-ouest du pays.