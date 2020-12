Coronavirus : faut-il effectuer un test de dépistage avant les fêtes en Alsace ?

Les syndicats de pharmaciens le disent très clairement : "Ça va être un raz-de-marée" avant les fêtes de fin d'année. Un récent sondage Ifop indique en effet que 26% des Français envisagent de réaliser un test Covid-19 avant les fêtes de fin d'année. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a d'ailleurs prévenu jeudi 10 décembre que cela pourrait être une fausse bonne idée : "N'utilisez pas le test comme une sorte de totem d'immunité, c'est risqué pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui auront réellement besoin de se faire tester, parce qu'ils sont malades symptomatiques ou cas contact avant la période de Noël".

Pourtant, en Alsace, les messages sont complètement inverses, qu'il s'agisse des autorités de santé ou des laboratoires. "Il y a une grande campagne de tests organisée dans le Bas-Rhin donc on invite tout le monde à venir se faire tester au moindre symptôme mais aussi quand ils n'ont pas de symptômes, quand ils ont été cas-contact, etc... C'est très important pour préparer sereinement les fêtes", estimait Adeline Jenner, déléguée territoriale dans le Bas-Rhin pour l'Agence Régionale de Santé, le 4 décembre dernier sur France Bleu Alsace. "On a une très bonne capacité de tests dans le département, il faut s'appuyer dessus".

Plusieurs journées de dépistage gratuit avant les fêtes

Dans la salle de l'Aubette, place Kléber à Strasbourg, où des journées de dépistage gratuit sont organisées régulièrement, les paquets de tests PCR et d'écouvillon s'amassent. "On n'a quasiment _aucune limite sur les capacités de tests_, on peut tester vraiment beaucoup de monde", explique Arnaud Foehrenbach, président de la fédération de secourisme du Bas-Rhin. "On conseille clairement à tous de venir faire un test avant les fêtes, c'est clair".

D'ailleurs, l'agence régionale de santé, en partenariat avec la préfecture, organise plusieurs journées de dépistage gratuit ces prochains jours :

Le 16 décembre à Wisches, salle des fêtes, 3 place des Sports (9h à 17h)

Le 17 décembre à Ittenheim, à la mairie, 20 rue Louis Pasteur (de 8h à 17h)

Le 18 décembre à Obernai, à l'hôtel de ville, 72 rue du Général Gouraud (de 10h à 17h)

Le 19 décembre à Strasbourg, au centre de l'Aubette, 31 place Kleber (de 11h à 19h)

Le 19 décembre à Truchtersheim, à l'espace terminus, salle des fêtes, place de la gare (de 10h à 18h)

Le 19 décembre à Drusenheim, au gymnase, 2 rue du collège (de 9h à 16h)

Le 19 décembre à Barr, à l'hôtel de ville (de 10h à 16h)

Il s'agit de tests PCR, les plus fiables. Vous pouvez également effectuer un test antigénique, disponibles en pharmacie. Ils sont moins fiables, mais beaucoup plus rapides : vous avez le résultat en 15 minutes. Mais quel que soit le test, aucun n'est fiable à 100%. Les professionnels de santé rappellent que respecter les gestes barrières lors des fêtes de Noël reste le meilleur moyen de ne pas transmettre le virus.

"Les laboratoires sont quand même très chargés, il ne faut pas les encombrer "pour rien" et le plus important est de respecter les gestes barrières", confirme Alain Boetsch, pharmacien à Strasbourg et président du Syndicat des pharmaciens du Bas-Rhin. Lui n'a pas prévu de tests Covid supplémentaires et appelle ses clients à porter le masque et à aérer la pièce lors des fêtes de Noël.