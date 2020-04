Coronavirus : faut-il généraliser le port du masque ?

Devons-nous désormais sortir avec un masque dans la rue pour se protéger du coronavirus ? Le gouvernement semble de plus en plus changer d'avis sur le sujet. Deux maires, Christian Estrosi à Nice et Philippe Laurent à Sceaux dans les Hauts-de-Seine, vont imposer à leurs habitants de se couvrir nez et bouche avant d'aller dehors.

Pas une solution miracle pour l'OMS

Christian Estrosi, le maire de Nice, a annoncé ce lundi la distribution de masques en tissu à l'ensemble des habitants avec une obligation d'en porter pour toutes les sorties en extérieur. Une décision partagée par le maire de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, Philippe Laurent qui demande à tous ses administrés de se couvrir nez et bouche avant de sortir.

Contrairement à ce qui était préconisé jusqu'à présent, les autorités sanitaires recommandent désormais de porter un masque, même artisanal, à l'extérieur. Des études récentes, citées par l'Académie américaine des sciences, ont avancé une possible transmission du virus par voie aérienne simplement en discutant ou en respirant et non plus par gouttelettes ou postillons projetés.

Pour l'instant l'Organisation mondiale de la santé reste prudente. Les masques d'après elle ne sont pas la solution miracle. Il faut avant tout respecter les gestes barrières bien plus efficaces.

La généralisation pas encore actée en France

Alors que plusieurs pays comme l'Autriche, l'Espagne ou le Maroc ont d'ores et déjà annoncé une généralisation du port du masque, Olivier Véran, le ministre de la Santé dit attendre d'autres avis du corps médical pour trancher la question.

Vendredi dernier, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a indiqué qu'il recommandait désormais le port du masque pour tout le monde.

Dans le même temps, les élus des grandes villes demandent dans une pétition de clarifier les modalités du port du masque pour les gardes d'enfant notamment. L'Éducation nationale impose depuis ce lundi à son personnel de se protéger la bouche et le nez contrairement aux personnels des crèches par exemple.

Reste encore la possibilité de pouvoir généraliser le port du masque en France puisqu'il en manque. La livraison des masques commandés à la Chine ne sera réalisée qu'à la fin du mois de juin.