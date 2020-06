Coronavirus : le monde s'inquiète d'une seconde vague "extrêmement grave" en Chine

L'ombre d'une seconde vague plane sur la Chine. À Pékin, une centaine de nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés ces derniers jours et l'OMS met en garde contre une "résurgence" du coronavirus. Ce mardi, le maire de Pékin affirme que "la situation épidémique est extrêmement grave".

"Situation épidémique extrêmement grave"

"La situation épidémique est extrêmement grave" affirme de son côté la mairie de Pékin ce mardi, engagée dans "une course contre-la-montre" contre le virus selon le porte-parole de la ville. Elle a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90.000 personnes.Les autorités chinoises ont pourtant réagi vite après la découverte du nouveau foyer de contamination il y a cinq jours. Au total, près d'une trentaine de zones résidentielles proches des marchés fermés ont été placées en quarantaine pour 14 jours, confinant des milliers d'habitants.

Tous les sites culturels et sportifs de la zone ont également fermés, peu de temps après leurs réouvertures. "Quand les mesures sont rapidement prises, les foyers de contamination sont habituellement endigués" a rappelé l'OMS.

Plusieurs marchés fermés

Le nouveau foyer de contamination se situe dans le Sud de Pékin, au marché de gros de Xinfadi. Le virus a été découvert notamment sur une planche qui servait à découper du saumon. Le marché a été fermé, tout comme quatre autres dans la zone environnante.

"Après plus de 50 jours, sans transmission locale significative, un tel foyer est préoccupant" a souligné le directeur des questions d’urgence de l’organisation mondiale lors d'une conférence de presse virtuelle ce lundi. L'OMS conseille donc, notamment aux pays européens qui viennent de rouvrir leurs frontières, de rester prudent face à ce possible retour du virus. L'organisation surveille de "très près" la situation et évoque la possibilité d'envoyer des experts supplémentaires dans les prochains jours.

Sur la centaine de cas recensés, 27 nouveaux cas ont été enregistrés en 24h à Pékin par les autorités chinoises. Il n’y aurait pas de mort pour le moment.

Depuis le début de l'épidémie, fin 2019, le nombre de cas recensés en Chine se porte à plus de 83.000 pour 4.600 morts officiellement.