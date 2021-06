Coronavirus : faut-il s'inquiéter de la propagation du variant Delta ?

Le variant indien, ou variant Delta du coronavirus représente 2 à 4% des cas détecté en France, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran ce mardi. C'est encore peu, mais le ministre de la Santé avertit que "c'était la situation anglaise il y a quelques semaines". Le Premier ministre britannique a annoncé lundi reporter de quatre semaines la levée des dernières restrictions en Angleterre, en raison de la propagation préoccupante de ce variant. Le variant indien, 60% plus contagieux que l'anglais, représente 96% des cas Outre-Manche. Olivier Véran appelle à ne pas relâcher ses efforts à la veille de l'été, et alors que plusieurs clusters ont été détectés en France.

La Grande-Bretagne dépassée par le variant indien

En Angleterre, où la levée des dernières restrictions est donc repoussée de quatre semaines, la situation épidémique s'est brusquement dégradée ces dernières semaines. Les contaminations sont passées de 2.000 à 7.000 par jour, et les hospitalisations recommencent à augmenter, même si le nombre de décès par jour reste inférieur à 10.

Quelle est la propagation du variant Delta en France ?

C'est le variant britannique, ou variant Alpha, qui est actuellement dominant en France. Le variant indien, ou Delta, représente actuellement "entre 2 et 4% des cas positifs" de Covid-19 dépistés en France, soit "50 à 150 nouveaux diagnostics" par jour, a indiqué ce mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"C'est peut-être encore peu, mais c'était la situation anglaise il y a quelques semaines", a-t-il ajouté, rappelant que le variant Delta "représente plus de 90% des cas en circulation" outre-Manche.

En France, l'épidémie de coronavirus est actuellement en rapide décélération, avec moins de 5.000 nouveaux cas quotidiens, contre six fois plus au dernier pic, début avril.

Pourquoi la situation en Angleterre inquiète-t-elle en France ?

En Grande-Bretagne, on est donc passé d'une situation similaire à celle de la France aujourd'hui, avec un variant Delta minoritaire, à une propagation préoccupante du variant, qui représente actuellement 96% des cas détectés dans le pays. L'épidémie y est repartie "sur une trajectoire ascendante", avec "quasiment deux fois plus de cas quotidiens" que dans l'Hexagone, a rappelé Olivier Véran ce mardi. Le ministre a rappelé que pourtant, le "taux de couverture vaccinale" était "supérieur au nôtre" au Royaume-Uni.

A la veille de l'été, les épidémiologistes français sont plutôt optimistes sur la trajectoire de l'épidémie, qui ralentit dans notre pays à mesure que la couverture vaccinale augmente. Mais les modèles "pourraient se tromper si les gens se relâchent davantage que l'été dernier et si le variant Delta, pas pris en compte actuellement, prenait rapidement le pas" sur le variant Alpha, explique à l'AFP Simon Cauchemez, modélisateur de l'Institut Pasteur.

Plusieurs clusters identifiés en France

Plusieurs clusters ont ainsi été identifiés en France : à Evry dans l'Essonne, six cas de variant Delta ont été détectés dans un collège, et une campagne de dépistage massive est organisée pour les habitants. A Strasbourg, la Haute école des arts du Rhin a fermé ses portes jeudi soir, après que des professeurs et des élèves ont été testés positifs au variant Delta. Au CHRU de Tours, deux personnes ont été testés positives.

Pour l'épidémiologiste Pascal Crépey, les clusters déjà identifiés ne sont que "la partie émergée de l'iceberg". "Si on détecte ce variant sans liens avec l'étranger, cela indique qu'il y a peut-être un début de circulation sur le territoire", précise-t-il à l'AFP. Le variant Alpha a démarré de façon similaire: "on en avait moins de 1% en janvier et aujourd'hui il est largement dominant", rappelle-t-il.

"Une épée de Damoclès" pour les "prochaines semaines"

L'épidémiologiste Pascal Crépey prévient : "Il ne faut pas qu'on se croie totalement tirés d'affaire car le virus est toujours là, et le variant Delta pourrait nous réserver des surprises". Pour l'instant, on arrive à circonscrire" ce variant, mais Daniel Lévy-Bruhl, épidémiologiste à Santé publique France, évoque auprès de l'AFP "une épée de Damoclès" pour les "prochaines semaines".

Si le variant indien prend le pas sur le britannique, il faudra un seuil d'immunité collective plus élevé pour contrôler l'épidémie sans nouvelles mesures de précaution, à 85/86% de la population contre 66% actuellement, estime Pascal Crépey. Aujourd'hui, près de 60% des adultes ont reçu au moins une dose, mais moins d'un quart des Français sont complètement vaccinés.

"Ne pas relâcher la vigilance" en France

Olivier Véran a donc appelé à "ne pas relâcher notre vigilance collective". "Ce n'est certainement pas le moment", car "nous ne devons certainement pas donner de prise au variant indien pour qu'il fasse repartir une nouvelle vague épidémique, nous devons absolument l'empêcher", a-t-il insisté.

Les vaccins efficaces à partir de deux doses

Selon les études menées par les autorités sanitaires britanniques, les vaccins sont moins efficaces contre les formes symptomatiques du variant Delta que les autres variants avec une seule dose, maisdeux doses des vaccins Pfizer ou AstraZeneca sont efficaces à plus de 90% contre les hospitalisations.