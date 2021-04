Coronavirus, faut-il vacciner tout le monde ? Les Marseillais sont divisés

"Je me sens jeune et en bonne santé, je n'ai pas l'impression que ça changerait quoi que ce soit à mon existence". Élise a 28 ans, pour elle le choix est fait : même si la vaccination s'ouvre à tous, elle n'ira pas. Son amie Justine abonde, "on ne sait pas les effets sur du long terme". Une défiance que ne ressent pas Amandine, trentenaire : "si je pouvais je le ferais, à mon sens c'est un geste à la fois citoyen et personnel". Philippe est lui aussi catégorique : "aujourd'hui, la vaccination est la seule solution que l'on a pour sortir de cette crise, donc oui il faut que la majorité des gens puissent se faire vacciner dès que possible". Même son de cloche du côté de Christelle, pour qui "on a déjà trop attendu un vaccin : maintenant, il est temps de le prendre pour pouvoir revivre à peu près normalement".

J'ai plus peur des conséquences de la maladie que de celles du vaccin- Fadila 55 ans

Pour Fadila 55 ans, "ça dépend. Si ce n'est pas dangereux, j’irai me faire vacciner. Mais ce n'est pas qu'on ne veuille pas se faire piquer, c'est qu'on a peur", détaille-t-elle. "J'irai si c'est ouvert à tout le monde, parce que j'ai plus peur des conséquences de la maladie que de celles du vaccin. Mais si c'est avec Astra Zeneca je suis un peu plus réservée, je préférerais le Pfizer", explique Corrine, la cinquantaine. Les doutes concernant le sérum britannique se ressentent dans les centres de vaccination, désormais dans les Bouches-du-Rhône, seul le centre de Gardanne l'utilise.

Où en est la vaccination dans les Bouches-du-Rhône ?

Jusqu'à 65.000 injections sont réalisées par semaine dans les 40 centres de vaccination des Bouches-du-Rhône. Ce sont 400.000 doses qui ont été injectées depuis janvier. Les livraisons de flacons ont triplé par rapport au début de la campagne. Le vaccin Pfizer écrase toute concurrence : le sérum du géant américain représente chez nous 85% des doses administrées. 10% pour Moderna et à peine 5% pour Astra Zeneca dont la réputation est désormais un frein à la vaccination.