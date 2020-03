Coronavirus : faute de stock, l'hôpital de Toulon-La Seyne se rabat sur des masques périmés

"C'est soit ça, soit rien" selon Jean-Eric Lodevic, secrétaire du comité d’hygiène et de sécurité au travail du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne. En pleine crise sanitaire du Covid-19, l'hôpital de Toulon-La Seyne a épuisé ses stocks de masques. Mais dans la réserve, l'hôpital dispose d'environ 60 000 masques périmés, datant de la crise du H1N1 en 2009.

"Vous voyez, par exemple, celui que j'ai dans les mains, la date limite de consommation est 2011" explique le syndicaliste Force Ouvrière. "Mais comme on n'a plus que ça, alors le laboratoire national de métrologie et d'essais nous a autorisé à les utiliser, en nous confirmant qu'ils étaient encore valables."

La livraison de masques promise par le gouvernement attendue de pied ferme

Même en utilisant ce stock de 60 000 masques périmés, l'hôpital de Toulon-La Seyne ne pourra tenir "qu'une dizaine de jours" selon Jean-Eric Lodevic. Alors le personnel hospitalier compte sur la livraison de masques promise par le gouvernement. L'ARS a confirmé cette livraison pour l'hôpital de Toulon-La Seyne , normalement en fin de semaine. "Mais reste à savoir si les réserves nationales ne sont pas des masques périmés eux aussi..." confie Jean-Eric Lodevic.