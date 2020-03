Coronavirus : fermeture, confinement, émission spéciale sur France Bleu Breizh Izel

France Bleu est avec vous, alors que de nouvelles mesures viennent d'être prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus. En France, tous les lieux recevant du public et les commerces non essentiels ferment leurs portes. Comment est-ce que ça va se décliner en Bretagne ? Réponse en direct.

France Bleu vous accompagne pour vous informer, répondre à vos questions et rester solidaire.

France Bleu vous accompagne pour vous informer, répondre à vos questions et rester solidaire. Émission spéciale à partir de 7h sur votre radio de service public bretonne. Toutes les dernières informations en direct, des invités pour décrypter les dernières annonces, et vos témoignages, au 02.98.53.65.65.

Dans ces moments difficiles pour le pays, France Bleu est à vos côtés. Depuis le début de l'épidémie de Coronavirus, toutes nos équipes sont fières de participer à la solidarité. Et alors qu'un nouveau cap est franchi, avec la fermeture de tous les lieux recevant du public et les commerces "non essentiels", vous vous posez forcément des questions sur ces nouvelles règles annoncées par le Premier ministre Edouard Philippe.

France Bleu Breizh Izel vous propose donc une nouvelle émission spéciale, à partir de 7h ce dimanche matin. Venez témoigner, partager vos messages de solidarité, nous dire aussi comment vous allez vous organiser.