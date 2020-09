Le Vaucluse connait ses premières fermetures de classe et d'établissements accueillant des enfants en cette semaine de rentrée scolaire. Trois classes de primaire sont fermées ainsi qu'une crèche à Avignon et une autre à Sault.

Coronavirus : les premières fermetures de classes et de crèches en Vaucluse

Trois classes de primaire ont été provisoirement fermées à Avignon à cause de cas confirmés ou suspectés de COVID. Il s'agit d'une classe de CM2 aux Olivades, une classe à l'école Martel Courtine et une autre à l'école des Vertes Rives. La crèche de la Barbière est elle aussi fermée. Elle ne rouvrira que le 15 septembre. Deux employés ont été testés positifs. L'établissement peut accueillir jusqu'à 40 enfants et emploie 18 personnes.

A Sault, la crèche "Les Péquelets" est également fermée jusqu'à nouvel ordre après un cas positif parmi le personnel.

Le taux d'incidence du virus a encore augmenté dans le Vaucluse. Il est désormais de 60 contaminations pour 100 000 habitants. Sept personnes sont par ailleurs en réanimation à l’hôpital Henri Dufaut d'Avignon.