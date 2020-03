Coronavirus : fermeture de tous les lieux recevant du public et les commerces « non essentiels »

Les lieux recevant du public seront fermés ce samedi soir à minuit a annoncé le Premier Ministre Edouard Philippe. "Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une accélération de la diffusion du virus, avec une augmentation très importante des personnes en réanimation dans certaines territoires", a-t-il expliqué lors du point presse quotidien. Le Premier Ministre note que les mesures de restriction, dont l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, ne sont pas toujours respectées. Les Gilets Jaunes se sont rassemblés à Bordeaux et à Paris ce samedi. Il y a également eu plusieurs Marches pour le climat, comme à Pau ou à Laval.

"Les scientifiques les disent. La meilleure façon de lutter contre l'épidémie, c'est la distanciation sociale", a martelé Edouard Philippe. Face à l’accélération de la propagation du virus, le gouvernement a donc décidé de renforcer les mesures qui touchent la vie sociale avec la fermeture à partir de ce samedi soir minuit de tous les lieux recevant du public (restaurants, cafés, cinémas, discothèques, lieux de cultes, etc), ainsi que tous les commerces à l'exception des commerces essentiels comme les magasins d'alimentation, les pharmacie, etc.

Transports urbains

Les transports urbains continueront de fonctionner mais le premier ministre appelle les Français à diminuer leurs déplacements. "Je le dis avec gravité. Nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures", a insisté Edouard Philippe.

Le premier ministre appelle à limiter les rassemblements, les réunions familiales et amicales, et à utiliser les transports uniquement pour le travail et seulement si la présence est nécessaire. "Les entreprises doivent engager dès lundi une action massive de télétravail", a-t-il ajouté.

Soutenir les personnels soignants

"Nous devons soutenir les personnels soignants, c'est pour cela que les transports publics maintenus", a expliqué le Premier Ministre. Pour les enfants de soignants, les crèches et les écoles organiseront lundi un accueil.

Bilan de l'épidémie en France : 4.500 cas et 91 morts

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a ensuite présenté le nouveau bilan de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en France ce samedi soir : le bilan est de 4.500 cas de contamination confirmés et de 91 mors. C'est 12 décès et 838 cas supplémentaires en 24 heures en France. Le nombre de cas a doublé en 72 heures. Il y a 300 cas grave en réanimation. Le pays est désormais au stade 3 de l'épidémie.

"La circulation du virus est intense et rapide", a martelé Jérôme Salomon. "Nous allons vers une épidémie généralisée dans les prochains jours. Il n'y a pas suffisamment de prise de conscience par les Français." Toutes les régions sont concernées.