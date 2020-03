Coronavirus : fermeture des commerces, matinale spéciale sur France Bleu Bourgogne

Matinale spéciale sur France Bleu Bourgogne, dimanche 15 mars 2020, suite aux annonces d'Edouard Philippe. La France ferme tous ses lieux recevant du public et tous ses commerces "non essentiels". Comment continuer à vivre ? Comment s'organise la solidarité ? Intervenez à l'antenne sur France Bleu.

Le Premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé en début de soirée, samedi 14 mars 2020, la France ferme jusqu'à nouvel ordre tous ses lieux recevant du public et tous ses commerces "non essentiels". Les pharmacies, les bureaux de tabac, les stations services restent par exemple ouverts. France Bleu Bourgogne vous ouvre son antenne, dimanche 15 mars 2020 entre 7 heures et 9 heures. Comment continuez-vous à vivre ? Comment peut s'organiser la solidarité ? Allez vous aller voter aux municipales ?

